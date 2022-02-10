一項新產品將取代iPhone？　蘋果程式碼首見「realityOS」神秘系統

▲蘋果程式碼出現新系統。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果（Apple）手機在全球市占率位居榜首，電腦、平板、手錶等也是大家熟悉的產品，最近曝光的蘋果程式碼中，則出現全新的OS系統，外界猜測最可能是AR／VR頭盔應用的平台。

開發人員 Rens Verhoeven、Steve Troughton-Smith先後在推特發文，貼出蘋果DYLD資料庫和App Store日誌、 GitHub的數據庫，其中發現蘋果從未公開過、名為「realityOS」的神祕新系統。

外界依據系統名稱評估，「realityOS」可能是AR／VR頭盔應用的平台，《彭博社》2017年就曾報導過研發代號為「rOS」的系統，如今才首度見到全名。

▲分析師認為，蘋果AR頭盔未來可能取代iPhone。（圖／路透社）



蘋果多次展現要進軍AR／VR領域的野心，和Meta、微軟等公司競爭元宇宙，不少傳聞指出首款AR頭盔會在今年發表，天風證券分析師郭明錤也預測，蘋果頭盔將和M1 Mac有相同的效能，大幅領先競爭對手，並已開始研發更輕巧的第二代，預計在10年內取代iPhone。

《彭博社》則指出，消費者要等到2023年才會真正入手AR頭盔，蘋果計畫先在6月的WWDC開發者大會公開，但硬體方面不會這麼快上市。