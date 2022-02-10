IG也退燒了！22歲↓妹子笑「阿姨在玩的」曝最愛APP：老人不知道

▲有年輕妹子認為，IG已經是「老阿姨」在玩的。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多年輕人已經不太用臉書，取而代之的是IG（Instagram）、抖音（TikTok）等APP。但就有網友在PTT的Gossiping板上發文，指出22歲以下的妹子們也已經不用IG了，甚至會開玩笑「IG是老阿姨在玩的」，而這款APP在play商店的台灣區社交熱門項目中，就排在Instagram前面，話題引發熱論。

這位網友以「台灣00後：IG是老阿姨在玩的」為題發文問卦，文中仿「台灣00後（指2000年後出生的人）」的語氣，「你們老人應該很多人不知道小紅書吧？」並說在play商店的台灣區社交熱門項目中，小紅書就排在Instagram前面，「年輕人沒玩小紅書是不是就落伍了？難怪年輕女生穿著打扮跟大陸女生那麼像……」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲很多年輕人也已經不太用臉書。（示意圖／記者劉維榛攝）

話題一出，就有人直嘆，「等到小紅書有老人臭了，又流行新的了」、「以我經歷奇摩、無名、臉書、唉居、小紅薯，差不多5年換一個，又一批老人誕生。」也有網友表示，「IG上已經一堆老阿姨了，靠修圖」、「小紅書更誇張，全是修圖，修得跟鬼一樣」、「小紅書又是什麼鬼」、「那到底是啥毀？」

本站去年1月就曾報導《台灣國中生瘋小紅書！用簡體字是「潮流指標」 她傻：世代隔閡？》有女網友表示，友人還在念高中的表妹打字都用簡體字，也常用大陸的用語。此外，她在臉書上還看到有人發文指出，「現在台灣國高中生最流行的app就是小紅書，每一篇幾乎都破百人留言，使用簡體字已經變成一種潮流指標」，忍不住詫異。

但也有網友認為，小紅書其實很好用，「但是我覺得小紅書很好滑欸，我覺得上面的內容因人而異欸，我的小紅書上面都是手帳手寫，或一些讀書心得、電影推薦之類的，不過我不會用簡體字就是了」、「但小紅書真的好用好滑啊，女生想要的各種都有，每天也會推薦很多好文」。

根據READr 讀+ 的問卷調查顯示，國高中生最愛的社交軟體前3名是「1.Instagram」、「2.Facebook」、「3.TikTok」，至於小紅書則排在第6；大學生的部分，前3名是「1.Instagram」、「2.Facebook」、「3.Dcard」，小紅書則在第10。另外，問卷採樣時間則是2020年12月30日至2021年4月26日，可以發現小紅書目前其實還沒有超越IG。