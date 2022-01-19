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暨南大學餐廳才傳58學生腹瀉　又現小強遭譏「期末考幫補蛋白質」

▲暨大餐廳才傳出集體食物中毒疑雲，又有學生用餐時發現蟑螂出沒。（圖／翻攝Dcard網站）

▲暨大餐廳才傳出集體食物中毒疑雲，不料又有學生用餐時吃到蟑螂。（圖／翻攝Dcard網站）

記者高堂堯／南投報導

暨南大學學生餐廳上週驚傳集體食物中毒疑案，共有58名學生出現腸胃不適等症狀，南投縣衛生局也派員稽查；未料昨天又有學生在學生餐廳用餐時，赫然發現碗中出現死蟑螂，憤而拍照上傳社群網站，再度引發學生抱怨「最近期末學餐鳥事真的很多！」校方回應，學生餐廳承包商合約已在18日終止，但仍會向其求償，未來將改善用餐環境和品質。

暨大陳姓學生18日在臉書「暨大大本營」社團PO文，指他在學生餐廳二樓的某家牛肉河粉攤位用餐，一碗河粉還沒吃完，就驚見一隻小蟑螂屍體在湯裡載浮載沉，噁心驚恐之餘用湯匙撈起並拍照上傳，被其他學生截圖後轉PO上Dcard暨南大學討論區。

▲暨大餐廳有學生用餐時發現蟑螂出沒。（圖／翻攝Dcard網站）

▲暨大餐廳有學生用餐時發現蟑螂出沒。（圖／翻攝Dcard網站）

由於暨大自10日至13日晚餐期間，才發生58人餐後出現身體不適，其中46人在同一供餐場所用餐並出現腹瀉、肚子痛等症狀，驚動縣府衛生局前往稽查，目前已採樣化驗確認原因中。

如今又傳出學生餐廳餐點中出現蟑螂，暨大學生紛紛在社群網站上留言反諷「可能是店家知道大家深受期末考折磨，所以要給大家補充一些蛋白質」、「其實以前要治療小孩子的腸胃問題，偏方會使用小強的腸肚…所以不惜成本下了重藥。」

▲暨大餐廳上週傳出集體食物中毒疑雲。（圖／南投縣政府提供）

▲暨大餐廳上週傳出集體食物中毒疑雲。（圖／南投縣政府提供）

由於餐廳承包商即將約滿撤離，也有人質疑「是因為快要閃了，所以一直出包嗎？」對此，暨大校方則回應，餐點業者當下已向差點吃下蟑螂的陳姓學生致歉、退費，因18日就是合約最後一天，未來也不會再繼續營業，但校方仍會依合約向前承包業者求償，同時將要求新進駐的承包商和餐飲業者合力改善用餐環境和食品衛生。

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