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公車清消超細心！粿粿體驗一日公車駕駛員　清消驗收被老司機碎唸：重做一遍

▲▼瞧百職,粿粿,公車,司機,駕駛員,清消,防疫,疫情,開學,通勤。（圖／擷取自影片）

▲上班族最怕做白工！到底粿粿做了什麼，讓「學長」要她重新再來一次呢？（圖／擷取自《瞧百職》影片，下同）

生活中心／綜合報導

年前突發的疫情，雖然如今降溫不少，但隨著上班族放完年假重回工作崗位，校園開學也緊接在後，各大交通運輸工具無不準備迎接另一波通勤族回流。也因此，對於第一線的服務人員例如公車司機，在出車前就更要鎖緊防疫螺絲、加強清消工作了！到底一台公車的清消作業有哪些？司機的工作又有多辛苦？近來傳出喜訊的中信兄弟啦啦隊成員、《全明星運動會》紅隊經理粿粿，特別在《瞧百職》擔任一日公車駕駛員，沒想到僅僅只是跟在「學長」司機游大哥旁邊一整天，竟然比跳啦啦隊還要累？

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▲▼瞧百職,粿粿,公車,司機,駕駛員,清消,防疫,疫情,開學,通勤。（圖／擷取自影片）

▲最新一集的《瞧百職》請來近日傳出喜訊的中信兄弟啦啦隊成員粿粿，體驗駕駛員的一天。

粿粿事前和游大哥聊天時驚訝得知，原來公車司機的一天，基本上就是以酒精消毒、酒測、量體溫等SOP拉開工作序幕，秉持著「司機健康關乎到同車乘客的通勤安全」，這些基本防疫對於負責任的駕駛來說都不敢馬虎，每天也都要先確認好自己的狀態，才能上車進行清消工作。

▲▼瞧百職,粿粿,公車,司機,駕駛員,清消,防疫,疫情,開學,通勤。（圖／擷取自影片）

▲確實的清消工作，可說是現今駕駛員們最看重的一道工作手續。

正式上工前，還很有朝氣的粿粿自告奮勇地跟游大哥保證，「（清消）我應該很拿手，因為我平常在家裡也很愛打掃。」還勸游大哥先到旁邊休息，「包在我身上！大哥你不用擔心，等一下再來驗收我的成果。」沒想到粿粿費力地把一整台大公車先掃再拖，再把每片窗戶都擦得乾乾淨淨，請游大哥來檢查前還說「我覺得比我家裡還乾淨耶」，結果竟然被評「不及格」！「粿粿，妳這樣不行喔！」敦厚的司機大哥忍不住搖頭，「我這車子裡面，包括扶桿、座位、刷卡機、拉環，全部都要一次做好清消，所以我們要重新做一遍！」

▲▼瞧百職,粿粿,公車,司機,駕駛員,清消,防疫,疫情,開學,通勤。（圖／擷取自影片）

▲原本又掃又拖外加擦拭玻璃的粿粿，忙了好一會兒請司機大哥來驗收，沒想到還是被專業的學長給吐槽打槍。

果然術業有專攻！專業的「清消工作」要做得穩妥無虞，絕對就是「仔細再仔細」。初體驗就遭逢挫敗的粿粿馬上恭請游大哥指導一番，眼看大哥先是從座位開始擦拭消毒，力求讓每個乘客都能放心坐在位子上休息，安穩抵達目的地。再來更是要確認車內每個小地方是否遺留垃圾，包括像是乘客上車一定會碰到的拉環、扶桿、下車鈴，甚至投幣箱、刷卡機，也都要經過來回仔細地消毒清潔，最後才以掃地、拖地作結。只能說，粿粿先前的清潔作業，僅僅只佔整個清消工作的1/6而已！

▲▼瞧百職,粿粿,公車,司機,駕駛員,清消,防疫,疫情,開學,通勤。（圖／擷取自影片）

▲▼講求防疫的清消工作，每個小細節都不能放過！

▲▼瞧百職,粿粿,公車,司機,駕駛員,清消,防疫,疫情,開學,通勤。（圖／擷取自影片）

如今公車司機細膩又嚴苛的清消標準，讓粿粿看得瞠目結舌，更沒想到的是，每個司機平均一天除了要花8~9小時出車，只要在頭尾站重新載客，還得要重複繁瑣的清消工作一遍，算下來，一整天下來大約要清潔4～5次！粿粿不可思議地望向游大哥肅然起敬，「你們真的是『防疫英雄』！」

儘管游大哥謙虛表示，這些繁重的清消工作都是自身職責，但在聚精會神地開車、接送乘客時，突然聽到一句「謝謝司機大哥」、「辛苦了」、「大哥加油」，就能讓他的心瞬間暖起來，更有繼續緊握方向盤的動力。聽完大哥感人的分享，粿粿也打起十足精神，陪著出車時只要有乘客上車，宛如車掌的她就會不厭其煩地提醒，「這裡有酒精喔」、「車子有很多地方都可以掃QRcode實聯制登記喔」。公車司機的確實清消，還要再加上民眾自身的防疫意識，才能讓每個人在通勤的過程，享受更有保障的交通品質。

▲▼瞧百職,粿粿,公車,司機,駕駛員,清消,防疫,疫情,開學,通勤。（圖／擷取自影片）

▲▼粿粿提醒民眾在上車時，一樣也要以酒精消毒、掃QRcode落實實名制，保護自己也保護別人。

▲▼瞧百職,粿粿,公車,司機,駕駛員,清消,防疫,疫情,開學,通勤。（圖／擷取自影片）

整趟路程下來，拍攝背景明顯從大白天變成夜幕低垂，略顯疲態的粿粿不禁感嘆「司機真的很辛苦」。「像我一整天，打掃也沒有到非常完整，剛剛待在旁邊沒有開車，只是站在旁邊一整天，就有點腰痠背痛的感覺，比跳啦啦隊還要累。」更別提肩負整車乘客平安的司機，每分每秒都要緊盯路況，還要提醒乘客消毒、戴好口罩等大小事，要說是超耗弱精神的工作，一點也不為過。

螢幕前的觀眾是否也和粿粿一樣，由衷佩服起公車司機了呢？「因為公車司機這麼細心，我們也才有很好的品質跟環境，可以放心搭乘大眾交通工具。」粿粿的心得講出了大家的心聲。從今天開始，通勤族上下公車除了遵守防疫規定，不妨再跟司機們打聲招呼、說聲謝謝或辛苦了，以簡單的一句話或一個舉動，為緊繃的防疫生活注入正向暖意。

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