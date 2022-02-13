丈夫車上找到全家福！她驚見「女主角不是自己」崩潰提告

▲女子在丈夫車上找到一支手機，發現相簿裡藏有「甜蜜全家福」。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

南投一名吳姓女子替丈夫整理計程車，意外發現手機內的「甜蜜全家福」，在丈夫身旁的女子竟然不是自己，氣得上法院提告。南投地院審理後，判林姓丈夫、照片內的劉姓女子連帶賠償52萬元。

依據判決書內容，吳女與林男結婚多年，2020年12月替丈夫整理計程車時，意外發現了一支先前誤以為遺失的手機，還發現了劉女名義的繳費通知書、出生男嬰取名資料等物品，打開手機一看，發現相簿內有許多丈夫、劉女與男嬰合照的照片、影片。

吳女經過調查，才發現劉女10多年前曾到家中打掃，因此絕對知道丈夫已婚，氣得上法院提告。對此，林男則辯稱，該支手機是客人遺落在車上的，並非他所有，他與劉女並沒有交往、進一步的男女關係，更何況是生小孩。

▼吳女發現手機裡的合照，女主角不是自己。（圖／免費圖庫Pixabay）



不過，法官審理時發現，林男的手機裡面有許多照片與影片，都是林男、劉女抱著男嬰的照片，內容包含生活照、出遊等，甚至還附上「兒子晚安，爸爸愛妳」、「老公，兒子，媽媽永遠愛你們」的文字，對話當中也有「我就是心理（裡）有你跟兒子就好」、「我知道我不可能沒有你跟兒子而已」等話語，林男也向劉女講明「我就是要養你啦」，可見2人長期有男女關係，且育有一子。

法院審理後認為，林男與劉女的交往已經踰越一般異性普通朋友的份際，屬於不正常的社交往來，且已超出社會一般通念所能容忍的範圍，達到破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福的程度，可見被告的行為已經共同不法侵害吳女基於配偶權關係的身份法律，致使吳女精神上受到痛苦，構成侵權行為，因此判定林男、劉女需連帶賠償52萬元。

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