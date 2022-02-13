　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

丈夫車上找到全家福！她驚見「女主角不是自己」崩潰提告

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子在丈夫車上找到一支手機，發現相簿裡藏有「甜蜜全家福」。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

南投一名吳姓女子替丈夫整理計程車，意外發現手機內的「甜蜜全家福」，在丈夫身旁的女子竟然不是自己，氣得上法院提告。南投地院審理後，判林姓丈夫、照片內的劉姓女子連帶賠償52萬元。

依據判決書內容，吳女與林男結婚多年，2020年12月替丈夫整理計程車時，意外發現了一支先前誤以為遺失的手機，還發現了劉女名義的繳費通知書、出生男嬰取名資料等物品，打開手機一看，發現相簿內有許多丈夫、劉女與男嬰合照的照片、影片。

吳女經過調查，才發現劉女10多年前曾到家中打掃，因此絕對知道丈夫已婚，氣得上法院提告。對此，林男則辯稱，該支手機是客人遺落在車上的，並非他所有，他與劉女並沒有交往、進一步的男女關係，更何況是生小孩。

▼吳女發現手機裡的合照，女主角不是自己。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼出軌。（圖／免費圖庫Pixabay）

不過，法官審理時發現，林男的手機裡面有許多照片與影片，都是林男、劉女抱著男嬰的照片，內容包含生活照、出遊等，甚至還附上「兒子晚安，爸爸愛妳」、「老公，兒子，媽媽永遠愛你們」的文字，對話當中也有「我就是心理（裡）有你跟兒子就好」、「我知道我不可能沒有你跟兒子而已」等話語，林男也向劉女講明「我就是要養你啦」，可見2人長期有男女關係，且育有一子。

法院審理後認為，林男與劉女的交往已經踰越一般異性普通朋友的份際，屬於不正常的社交往來，且已超出社會一般通念所能容忍的範圍，達到破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福的程度，可見被告的行為已經共同不法侵害吳女基於配偶權關係的身份法律，致使吳女精神上受到痛苦，構成侵權行為，因此判定林男、劉女需連帶賠償52萬元。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「心機睡衣」一穿上癮

ET快訊
網美收費開團上山清掉文物　策劃人「反諷3道歉」再炎上
雷／《全明星3》錢薇娟氣炸：規則都搞不清楚！　怒罵藍隊曝不滿
蔡詩萍17歲正妹女兒大解放　深V禮服辣爆
鳳梨手搖飲店生意太好　「沒空脫制服」累喊：快昏倒
黃郁婷競速滑冰500公尺　暫時排第9確定無緣獎牌
余皓然洩「30年前舊照」　仙氣溢出網瘋讚
北市停車費喊漲「最高1小時150元」　新北回應了！
快訊／台鐵「電力異常」大誤點　網卡35分鐘崩潰：想回家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保大警力進駐台北燈節　機動警網柔性服務兼顧維安防疫

丈夫車上找到全家福！她驚見「女主角不是自己」崩潰提告

嘉義男「歸剛欸」去越南按摩店　她氣炸帶警抓人：我男友在裡面啦

登雪山不慎滑倒　外籍領隊脊椎受傷...搜救人員要2天才能到

涉殺2稚子！空軍上兵輕生昏迷指數3　妻一度拒簽放棄急救同意書

前科男飄異味深夜遭攔查　辯「這不是毒品」被抓包

台南鹽水蜂炮「炮城」起火　2小客車燒毀

大吵後妻子離家...空軍上兵殺2稚子輕生　檢15日相驗查死因

快訊／左營蓮池潭驚傳落水意外　婦人被救起昏迷送醫

西門町KTV旁爆全武行！酒客互瞪丟酒瓶亮刀　1男腰部遭刺送醫

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

泰拳國手拒絕搭訕男竟被潑水　暴怒上前「一波組合技」狂踹

布匹斜塔疊8層沿路搖晃5km　一旁車輛嚇壞...全都閃超遠

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

保大警力進駐台北燈節　機動警網柔性服務兼顧維安防疫

丈夫車上找到全家福！她驚見「女主角不是自己」崩潰提告

嘉義男「歸剛欸」去越南按摩店　她氣炸帶警抓人：我男友在裡面啦

登雪山不慎滑倒　外籍領隊脊椎受傷...搜救人員要2天才能到

涉殺2稚子！空軍上兵輕生昏迷指數3　妻一度拒簽放棄急救同意書

前科男飄異味深夜遭攔查　辯「這不是毒品」被抓包

台南鹽水蜂炮「炮城」起火　2小客車燒毀

大吵後妻子離家...空軍上兵殺2稚子輕生　檢15日相驗查死因

快訊／左營蓮池潭驚傳落水意外　婦人被救起昏迷送醫

西門町KTV旁爆全武行！酒客互瞪丟酒瓶亮刀　1男腰部遭刺送醫

長榮航「數位圖書館」機上開張　20種刊物盡情看！再贈免費額度

外送接單見「請給我殭屍」　苦主語音輸入ㄕ、ㄙ障礙崩潰了！

加入ADV150元素！Honda發表新款水冷速可達　採全新車架引擎設計

范冰冰新片口碑、票房雙敗「兩部不到兩千萬美元」！無望攻回大陸市場

烏克蘭緊急公布「5逃難路線」！　門上掛白衣、避免與陌生人交談

雷／《全明星3》錢薇娟氣炸：規則都搞不清楚！　怒罵藍隊曝不滿

網美收費開團「上山清掉3瓶罐文物」　策劃人「反諷3道歉」再炎上

黃郁婷競速滑冰500公尺總排名26完賽　17日出賽拿手1000公尺

蔡詩萍17歲正妹女兒大解放！　辣穿深V禮服開高衩網狂喊：岳父好

等了8年牠從「冷酷抓人→塞奶萌兔」　媽叫名秒衝懷裡撲倒睡

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

社會熱門新聞

25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

涉殺2子軍人曾鬧失蹤　昨天還與妻出遊　

空軍夫帶2稚子走絕路　妻一度拒簽放棄急救同意書

男友說謊「死全家」　她遭詐800萬見真相崩潰

夜店撿屍正妹！2男玩起「兄弟丼」　她清醒崩潰

南港展覽館暗夜爆槍戰　2煞連轟12槍

加盟「甘蔗の媽媽」卻開「甘蔗渣男」　賠40萬

空軍上兵疑殺2子再輕生　妻隨幼子遺體上車

25歲職軍涉拿刀狠殺2幼子　輕生進加護病房

女保險員：車子好大　男同事回「有我大嗎」遭判賠3萬

即／三重公寓5樓氣爆　老伯全身燒燙急送醫

台南鹽水蜂炮「炮城」起火　2轎車燒毀

更多熱門

相關新聞

弟妹逛夜市「男的不是我弟」　她撥電話綠了

弟妹逛夜市「男的不是我弟」　她撥電話綠了

「如果是你們會跟弟弟說嗎？」一名女網友發文表示，日前她與老公逛夜市時，正巧遇到弟妹，怎料正要打招呼時，卻驚覺不對勁，旁邊那個男生不是弟弟啊！貼文引發討論，不少網友回應，「絕對要說，若在現場立馬上前打招呼，問說這誰」、「不要猶豫！講」。

霸凌同事遭解聘！　前助理教授求償322萬慘吞敗

霸凌同事遭解聘！　前助理教授求償322萬慘吞敗

人夫用修圖軟體偽單身　正宮怒告吞敗

人夫用修圖軟體偽單身　正宮怒告吞敗

醫偷吃女課長　妻抓猴驚見小三下半身空空

醫偷吃女課長　妻抓猴驚見小三下半身空空

男友私約85女被打槍　女崩潰：寧願被劈

男友私約85女被打槍　女崩潰：寧願被劈

關鍵字：

全家福外遇出軌損害賠償配偶權

讀者迴響

熱門新聞

25歲職軍臉書對妻喊：放你自由　殺害2幼子後輕生

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

林進「車內激吻男友」親密照曝光！

快訊／台中25歲職軍涉狠殺2幼兒後輕生　命危搶救中

賴弘國證實「將升格當爸」！未婚妻是科技新貴

她放話要讓男友「下不了床」　打完第3劑結局曝

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

新竹妹被匡列秒噴3萬4！　市府1句話她傻眼

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

郭書瑤「遭王子扯衣破2洞」！

朴信惠韓服婚紗遭陸網出征！請夏也被罵

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面