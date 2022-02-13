巧遇弟妹逛夜市！一走近傻眼「男的不是我弟」　她急撥電話綠慘了

▲弟妹旁邊的男人不是弟弟。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「如果是你們會跟弟弟說嗎？」一名女網友發文表示，日前她與老公逛夜市時，正巧遇到弟妹，怎料正要打招呼時，卻驚覺不對勁，旁邊那個男生不是弟弟啊！貼文引發討論，不少網友回應，「絕對要說，若在現場立馬上前打招呼，問說這誰」、「不要猶豫！講」。

這名網友在「匿名公社」上，以「弟妹好像出軌了」為題發文，提到日前和老公去逛夜市時，碰上了弟妹，原本她想走過去打招呼，怎料老公卻把她拉住，「原來在弟妹旁邊的不是我弟。」

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還原當晚情況，弟妹和一旁男子雙手緊握，邊笑邊逛街，而她很確定對方不是弟妹的哥哥。而後，原PO便打電話給弟弟，問弟妹人在哪？弟弟則說弟妹還在公司加班。

▲弟妹與一旁男子手牽著手。（示意圖／記者黃可昀攝）

對此，原PO猶豫到睡不著覺，因為她不知是否要告訴弟弟，「他們才剛新婚不到半年，說了會不會害我弟離婚啊？」雖然她很怕弟弟受傷，不過老公則認為，無論如何都要說。

貼文曝光後，底下網友一面倒表示，「說吧，至少長痛不如短痛，也讓你弟自己去想想該怎麼面對這件事」、「應該是要說的，遲早會發現，長痛不如短痛」、「有沒有拍照錄影存證？有的話就可以說了！長痛不如短痛，不要到時候小孩生了幫別人養」、「應該先拍照存證，不過才剛剛新婚，說了也不一定會離婚，不說弟弟只是晚一些時間知道」、「應該要說！如果有錄影更好」。