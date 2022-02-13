「不要堅持全勤」　陳宗彥：身體不適盡快就醫

▲陳宗彥。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國內新冠肺炎本土疫情持續延燒，多數是職場群聚染疫。內政部次長陳宗彥呼籲，不要堅持「全勤」執念，身體不適盡快就醫，保護自己也是守護彼此。

陳宗彥表示，春節結束後開工了，寒假放完開學了，但留在假日裡的狂歡、聚會、出遊、訪友等活動，可能產生的考驗正要開始，是不是有做好防疫措施？病毒傳播鏈會給答案。

陳宗彥指出，有朋友抱怨，怕學校停課、公司消毒、周邊友人隔離，導致無法全勤，所以就算身體不適、有感染疑慮，也硬撐著要去上學、上班。

陳宗彥認為，全勤是一種迷思，自己高中拿的就是全勤獎，而台灣百工百業也確實勤勞樸實，但忍受病痛繼續工作、勉強上課，是值得表揚的行為嗎？在疫情肆虐的今天，全勤迷思已不是一個人的執著，而是一群人的安危。

陳宗彥提到，以往沒這樣刁鑽難纏的傳染病，現在面對世紀病毒的威脅，要拜託大家改變一下觀念，身體不適時，不要亂買成藥、強壓病徵，更不要勉強的去上班上課，若帶有病毒，是會感染家人、同學、同事和師長，會帶來更大規模的匡列和醫療成本。

陳宗彥呼籲，當遇有疑似症狀，要盡快就醫，確認健康狀態，遵從防疫措施，不只保護自己，也保護家人、同事跟公司，更是保護國家社會跟醫療體系，也及時截斷傳播鏈，所以要拜託大家，不要堅持「全勤」執念，身體不適盡快就醫，保護自己也是守護彼此。