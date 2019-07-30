媽媽剛走1個月…18歲女兒上班「離奇猝死」　爸哭到傻：平常好好的

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記者鄒鎮宇／台北報導

剛從陽明高中數理實驗班畢業的18歲黃姓女學生，趁著國立宜蘭大學開學前到淡水知名飯店打工，途中卻突然昏厥，送醫不治身亡。黃女的爸爸才剛喪妻不到1個月，現在愛女也離開，讓他完全無法接受，「突然這樣我也傻了」。

黃女6月3日領取議長獎畢業，考上國立宜蘭大學，除了成績優異、從不缺勤之外，在班上的人緣也很好；趁著開學前的空檔，黃女利用暑假到淡水的飯店打工，沒想到28日晚上送菜到一半時，突然在賓客面前昏倒，而同事見狀也立刻衝上前，用AED急救，但送醫後仍宣告不治。

▼18歲黃姓女學生在淡水飯店打工時突然猝死。（圖／翻攝自當事人臉書））



黃女的哥哥表示，媽媽才剛因癌症過世不到一個月，沒想到妹妹竟也跟著離開，「我們還沒走出來，妹妹突然又這樣離開了，覺得對母親很抱歉，自己沒有照顧好妹妹」。

「講到就想哭…」，黃女的父接受《三立新聞》採訪表示，女兒很乖，跟他及阿嬤的關係都很好，「她很喜歡看書，才會去打工賺錢」；另外，女兒曾在學校被檢查出心律不整，但帶去大醫院看時則沒有異狀，「想說沒怎樣，也沒很嚴重」，平常也好好的，不懂怎麼會發生這種事，「突然這樣我也傻了」。

黃女的同事則說，黃女只會在有宴會的時間上班，至今上班不到5次，前一天還沒有異狀，不懂為何會突然倒下。目前黃女的遺體仍冰於板橋殯儀館，詳細死因還有待檢方解剖釐清。