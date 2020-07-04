新人上班第3天請假！參加兒子表演「要求不扣薪」…被拒後翻臉：公司沒人性

▲請假當天本來就不給薪。（示意圖／翻攝PAKUTASO）



記者黃可昀／綜合報導

請假扣當日薪水合情合理，想不到竟然有人為此大鬧公司。一名網友表示，公司有一名新人上班第3天就說要請假，他請對方依照規定填寫假單，並告知「照規定扣一天薪水外加扣全勤」，結果對方聽到這句整個人大反彈，怒批公司沒有人性。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，這名新人昨天先告知下周會請假，但沒辦法接受被扣薪水，聽到當月全勤獎金沒了更生氣，「這樣我生活費會不夠耶！可以通融一下嗎？」還說自己是為了參加兒子才藝表演，逼不得已才會請假，希望公司能通情達理。

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▲除非年資達半年就可以請特休假不會扣薪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO無奈回應，請假必須依照公司流程，沒辦法通融，而且扣薪是指請假當日不給薪，完全合乎法律規定。怎料新人仍憤憤難平，下秒怒喊「公司的規定太沒人性了！那這種公司我不想待了！」這時原PO火氣也上來，直接請對方不用拿假單了，改拿離職單來填，「為什麼我都遇到怪咖啦 ⋯」。

網友紛紛留言，「人家第一天出社會吧」、「不用扣錢我就每個月請個30天好了，都幾歲了怎麼還這麼8+7」、「孩子都生了，還不懂得職場規範，有夠慘」、「請假一天本來就要扣一天薪水，請假後本來就不會有全勤，這不是大家都知道的事情嗎」、「他是沒在外面工作過嗎？」

依《勞基法》規定，勞工一年內可請14日以內的事假，事假期間不給工資。此外，全勤屬於獎金，所以請假不給當日薪水，外加扣全勤獎金相當合理。

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