空軍上兵疑殺2子再輕生　妻神情哀戚隨幼子遺體上車

記者游瓊華、白珈陽、林冠吟／台中報導

台中市潭子區13日驚傳一起人倫悲劇！25歲的蕭姓職業軍人疑似因不滿妻子堅持要到娛樂場所上班，2人因而爆發激烈爭吵，妻子先是負氣離家，未料蕭男疑似因此情緒失控，疑殺害3歲與1歲半的幼子後，再畏罪跳樓輕生，如今還在搶救中。13日上午，葬儀社人員前往蕭男家中，將幼子遺體運出，蕭妻全程在旁陪同，看著幼子遺體被運出，她神情哀戚，和幼子一起搭車離開。

▲台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出，情緒數度崩潰。（圖／記者白珈陽攝）



回顧整起案情，台中警消13日凌晨先是接獲通報，表示有人墜落，緊急到場後發現，擔任空軍上兵的蕭姓男子墜落在透天厝1樓地面，而進屋了解狀況後，赫然發現分別為1歲和3歲半的男童倒臥在房內，均已明顯死亡；其中3歲半的男童頸部有刀傷，1歲童的身上則無明顯傷勢。疑似蕭男先是殺死2名幼子後，再畏罪自殺。

▲▼台中潭子軍人殺子案，蕭妻回到現場，在葬儀社的陪同下，看著幼子遺體被運出。（圖／記者白珈陽攝）



事發後，蕭男被緊急送往中國醫藥大學急救，目前仍在加護病房搶救中，情況不樂觀；而為保持事發地點環境的完整，以釐清後續案情，警方未在第一時間將2名幼子遺體運出，直至13日上午初步勘驗完畢後，才由葬儀社進入，將遺體運出。而蕭妻全程在旁陪同，神情哀戚跟著上車離開。

而據最新消息指出，蕭男墜樓後在現場留有遺書，遺書內容多提到與妻子有感情糾紛，並寫下「對不起，我愛你」，但至於詳細案情與相關原因，均仍待警方進一步釐清。

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