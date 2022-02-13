林延鳳批民眾黨「寄生燈會」打選戰：最會寄生在公家資源裡

▲民眾黨議員參選人林延鳳批評民眾黨「寄生燈會」打選戰。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

2022年台北燈節移師士林區，民眾黨議員擬參選人則輪流擔任「一日店長」，兼任黨主席的台北市長柯文哲也現身擔任嘉賓，但被質疑用公家資源寄生燈會打選戰。對此，民進黨議員參選人林延鳳13日表示，錯了就是錯了，不用在那邊硬拗，既然都用了公家資源宣傳你家民眾黨參選人就直接承認啊，反正大家都知道他們最會寄生在公家的資源裡。

台北燈節在捷運劍潭站、士林站、芝山站沿線，以及台北市兒童新樂園、台灣科學教育館、天文館、美侖公園等處登場，而民眾黨議員參選人陳思宇則在基河路開一家「快閃店」，擔任店長，攤位也貼上民眾黨所有民眾黨北市議員擬參選人的頭像。

不過，這讓外界質疑過去寄生國會的民眾黨，這次改為「寄生燈會」。對此，民進黨議員參選人林延鳳表示，過去「寄生國會」，黨務公私不分還自稱是「支援」，已經遭受社會大眾批評，原來你說的財政紀律就是在佔公家便宜。

林延鳳表示，之前說提名標準沒想到酒駕不能提名，還硬拗「新興政黨常思慮不周，沒遇到事情就不會想到」，原來柯文哲的新政治是這樣，自己犯錯就狡辯，替自家黨處處找藉口。

對於寄生燈會一事，林延鳳表示，若按照柯市府的回應，所有的市民朋友都可以來士林燈節動線與燈區內擺攤，那她也要請大家都來設攤，不影響路線是不是就不用申請，賣烤香腸、炸雞排。

林延鳳呼籲，錯了就是錯了，不用在那邊硬拗，既然都用了公家資源宣傳你家民眾黨參選人就直接承認啊，反正大家都知道他們最會寄生在公家的資源裡。