好市多拿「這長條物」上推車！一路遭人猛盯...網入坑：CP值高

▲原PO在好市多買了一個全身鏡，一路引人側目。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

實習記者林郁婷／綜合報導

不少民眾喜歡到好市多購物，近日即有一名女網友表示，她逛好市多時，看到穿衣鏡覺得很不錯，價格500元也可以接受，整體而言CP值高，就順手放進購物車裡，沒想到一路上被其他人行注目禮，讓她覺得很有趣。PO文曝光後隨即掀起網友熱議。

一名女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「推著這台推車，路過的每個人都會看一眼，不知道為什麼覺得很逗」，還附上兩張照片，一張是賣場購物車裡倒放著一個黑色全身鏡，長度已經超出車子大小，小部分露在空中，第二張則是她將鏡子立在家中某處的照片，「500塊的穿衣鏡，覺得Cp值很高就買了」。

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▲網友發文表示，因為買全身鏡被而不斷被路人回頭注視。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

許多網友看完也都覺得很划算，「可以問尺寸嗎挺便宜的!!」、「便宜」、「500很便宜」、「跟你家風格很搭配」、「哈哈，我也拿一個」、「在門口前放1個真的很不錯，我們家是裝潢時用1個在牆壁上」、「一直看是因為怕被打到吧」。

不過有些網友覺得奇怪，買的時候竟然沒有包裝，「沒有包裝很奇怪吧，很容易刮到或破掉，應該要有紙箱裝著」、「你拿到樣品吧….」，對此，原PO則回應，「不知道呢，我那時候去每片都長這樣光溜溜的，如果是樣品，他們也不會讓我結帳」、「內湖店購入 所有鏡子都長這樣 其他店家我不知道」。