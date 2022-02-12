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待10年不走「好市多驚人福利」曝光！　網一看心動：外面找不到

▲▼台南,北區,房市,鄭子寮重劃區,好市多,Uniqlo,台慶不動產,供不應求,北外環道,台南捷運。（圖／記者陳建宇攝）

▲好市多員工為何能待10年不走？話題引網友熱議。（示意圖／記者陳建宇攝）

記者邱晟軒／綜合報導

如果有機會能到美式賣場「好市多」上班，你願意嗎？對此，就有一名在好市多工作的網友分享公司福利，並且納悶詢問眾人意見「在好市多上班未來前途如何？」。貼文一出後，立刻引起眾人驚嘆「外面哪裡找！？」

有一名網友近日在網路論壇Dcard上發文表示，今年滿25歲，目前在好市多上班半年，月薪約有3萬4，時薪213元，每做滿1040小時調一次薪，最高時薪到302元，大約5萬元，他特別指出「要達到302元時薪的員工，才能領1.1個月的年終」。

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至於工作內容如何？該名網友指出，必須不斷重複一樣的事，輔助機器不能做的事，基本國中畢業就能做的，不太需要技術，不過他也納悶詢問眾人，「請問如上的工作內容各位覺得如何？目前做半年多有些迷茫看到一堆員工能做10幾年真的很猛。」

▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

▲好市多現任員工揭露公司福利 。（圖／翻攝自DCARD）

貼文曝光後，立刻許多網友熱烈討論，有不少人就特別點出好市多福利優渥，「1040小時調一次薪，以每天工作8小時，一周上5天，一個月160個小時，不含加班6.5個月加一次薪，你在外面哪裡找的到這樣的工作？」、「能到五萬其實不錯了欸！之前在工地遇到一些幹很久的主任，也不見得有五萬！」、「這福利很好耶，科技業輪夜班上班時間長，還要加班才有五萬」。

然而，也有部分網友抱持不同看法，「工作內容如何？我覺得很廢很窮，我之前也有在外商大賣場當PT過，我覺得真的沒什麼發展性，薪資成長太慢，不能做一輩子」、「前提是要升全職才會比較穩，兼職就是隨時會被砍時數」、「如果沒什麼夢想或是目標、不知道要幹嘛，這個工作餓不死但也不能致富，如果不用做粗活就可以養老，看你甘不甘心做一輩子而已」。

不過，也有過來人曝經歷，之前在某部門兼職，主要工作搬貨等勞力活，也看蠻多員工都要戴護腰整體工作重複性很高，「工作準時上下班（因爲電腦自動調薪所以要趕緊去打上下班卡）、環境算蠻單純、離職率算低，不過想晉升主管職很吃關係，聽說主管職薪資真的非常好，很多人在排隊，但上面人不走下面就沒機會爬上去，如想往上真的會等到天荒地老，如還年輕，另有職涯考量真的要好好想想。」

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