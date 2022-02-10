好市多新莊店有確診足跡！業者「已做完清消」：門市目前正常營業

記者蕭筠、楊蕓／台北報導

一名女網友9日於臉書社團發文透露收到新北衛生局簡訊通知「好市多新莊店有確診者足跡」，恰巧與她的足跡重疊，並提醒她前往社區篩檢站進行採檢，新北衛生局則在今（10）日上午證實，好市多新莊店確實有確診足跡，目前已發出2063通匡列簡訊。對此，業者也作出最新回應。

▲好市多新莊店。（資料照／業者提供）

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▲女網友收到足跡匡列簡訊。（圖／翻攝自Facebook／愛新莊我是新莊人）



女網友於臉書社團發文並曬出衛生局簡訊通知，表示自己是在2月3日前往好市多新莊店，「有人收到匡列（簡訊）嗎？都沒有新聞在播⋯⋯」，從簡訊截圖也可看到，新北市衛生局通知該名女網友，「由於好市多新莊店曾出現確診者足跡，經疫調後，通知您曾在該場域活動。」故以簡訊通知前往新北社區篩檢站進行PCR採檢。對此，新北衛生局今（10）日上午證實，好市多新莊店確實有確診足跡，但尚未公布。

好市多行銷企畫副總經理王友玫稍早也作出最新回應，表示確實有收到政府通知，「我們在得知確診足跡當天剛好做完清消動作。」故目前新莊店仍是正常營業狀況，並強調現全台門市皆改為每周自主性清消2次，至於新北衛生局表示尚未對外公布足跡部分，王友玫也強調後續一切都會配合政府做相關工作。