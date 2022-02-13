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「把A誤植為Z」民眾收烏龍罰單氣炸　女警開錯單遭記劣跡

▲▼楠梓分局開錯罰單遭民眾PO網抱怨。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲楠梓分局開錯罰單遭民眾PO網抱怨。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓分局1月份在高楠公路拍照逕行舉發一輛機車超速，但分局交通組警員在製作紅單時，將車牌的「A」誤植為「Z」，無辜的何姓民眾收到「烏龍罰單」，氣得PO網爆料，對此，楠梓分局表示，確認是警員製單舉發錯誤，將主動撤銷罰單，而開錯單的女警也被記了劣跡。

高雄市一名何姓網友在公開的臉書社團「爆料公社」貼出一張警方逕行舉發1月17日下午1時許的機車超速罰單，要罰款1400元，但照片中的車牌號碼英文字「A」，但紅單中的車牌號碼英文字卻寫成「Z」，何姓網友無奈表示「別鬧了，A跟Z差很多好嗎？」

▲▼楠梓分局開錯罰單遭民眾PO網抱怨。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲楠梓分局開錯罰單遭民眾PO網抱怨。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

照片貼出引起網友熱烈討問，有網友說「真的很扯！」，還有人以親身的經驗說「我也遇過，打電話給客服，他會幫你調照片，確認後就告知你不用處理這張罰單了。」何姓網友則回覆「是這樣沒錯，但事就是要另外花時間，這種罰單都掛號，還要去郵局領！」語帶抱怨。

另外有些網友則認為警方開單時應該更謹慎，甚至有人調侃警方「領納稅人的薪水，然後銃康（台語：陷害的意思）納稅人！」、「警察累了」、「這種警察犯錯，上級單位都不用管嗎？老百姓的時間都不是時間嗎？」

楠梓分局表示，警方發現網友在臉書反應收到烏龍罰單後，查證發現警方確實將A誤植成Z，已經立刻在留言底下回覆當事人，將主動函請監理單位撤銷該舉發單，而製單的女警將依規定記劣跡處分，也會加強員警教育，同時落實交通違規舉發單審核機制。

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