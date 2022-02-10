22歲長腿女警敏銳度超高　從警16天就查獲失蹤男

▲台中市22歲正妹女警江珮珊上月才到任，短短16天即查獲失蹤人口。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警五分局四平派出所22歲正妹女警江珮珊上月21日才任職，從警16天就在巡邏時憑著敏銳度，查獲去年8月就離家失聯的林姓男子，江員不但予以心靈輔導，還苦勸早日回家團聚，「最關心你的人仍是最愛你的家人」，林男深受感動，同意回家。

女警江珮珊上月21日分發到台中市第五分局四平派出所，目前正處實務訓練期間，2月6日與巡佐潘亦倫、警員呂孟淳巡邏時，發現一輛自小客車違停，隨即利用警用小電腦查詢，發現車主是26歲林姓男子，去年8月被家人通報協尋，是失蹤人口，原來林男和家人吵架後負氣離家至今未歸。

江員先將林男帶返所依規定撤尋，並立即聯繫林男的母親，告知她兒子目前安全，請她放心，由於2人年紀相仿，江員苦勸林男，家人間難免有爭吵，但最關心你的人仍是最愛你的家人，切不可為了一時賭氣，而失去與家人相處的時光，林男深受感動，願意回家團聚。

分局學長姐們對於江員從警16天就查獲失蹤人口，不但稱讚其高度敏銳度，更對所謂「新手運」一說深表認同，命運之神為了讓人能投入領域先給點甜頭，讓新手獲得成就感後會更加投入工作，期許繼續努力，做好為民服務工作。