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AirTag遭歹徒利用！蘋果宣布添新功能　阻擋惡意跟蹤

▲AirTag。（圖／取自9to5mac）

▲AirTag。（圖／取自9to5mac）

記者廖婕妤／綜合報導

蘋果去年4月推出AirTag，並讓用戶可以透過「尋找」App追蹤個人物品，但有一些不肖份子藉此犯罪，引起蘋果重視，除了積極與執法部門合作，也宣布，將更新AirTag及iOS系統來改善這些問題。

蘋果不斷強調，AirTag的主要目的是幫助人們找回遺失的物品，而不是用來追蹤他人或他人的財產等惡意行為。蘋果將針對AirTag及「尋找」App進行更新，每個首次設定AirTag的用戶都會收到一則訊息，明確指出「AirTag旨在追蹤用品，而非跟蹤他人」，並提醒AirTag與Apple ID相連，可以依執法部門要求提供相關資訊。

▲AirTag。（圖／取自9to5mac）

▲蘋果要為AirTag增添新功能。（圖／取自9to5mac）

蘋果也警告，每個AirTag都有單獨序號，配對AirTag與一個Apple ID相連，蘋果可以提供配對帳戶的詳細資訊，以回應執法部門的傳票或有效請求。目前蘋果已成功與執法單位合作，也成功利用AirTag追蹤到肇事者並將其逮捕和起訴。

另外，蘋果也計畫推出一項名為「Precision Finding（精確尋找）」的功能，iPhone用戶可使用此功能查看範圍內未知的AirTag之距離及方向；也會調整AirTag的提示音量。

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