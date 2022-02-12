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竹科大廠「聚鼎科技」晚間證實1人確診　299人緊急PCR、76人居隔

▲▼被動元件廠聚鼎科技。（圖／翻攝自Google Maps）

▲被動元件廠聚鼎科技。（圖／翻攝自Google Maps）

中央社

竹科聚鼎科技（6224）1名員工確診COVID-19，新竹市政府衛生局接獲通報後對公司全體299人進行PCR篩檢，結果預計明天出爐，並匡列其中76人居家隔離。

被動元件廠聚鼎科技晚間發布公告證實，1名員工COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，公司產線上午8時起全面停工進行清消，預計2月14日停工、15日復工，並配合衛生局進行疫調及檢測，此事件不影響公司營運。

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聚鼎指出，預計產能、產量都不變，對全年的財務、業務無重大影響。

聚鼎表示，公司已掌握個案資訊，將持續密切關注疫情發展並滾動式更新相關應變措施，此事件不影響公司營運；為保護個資並遵守法規，公司不針對個案說明，一切相關資訊將以中央疫情指揮中心統一公布為準。

不願具名知情人士表示，這名在聚鼎科技公司任職的員工，為苗栗縣今天新增5名確診個案中的1人，相關疫調資訊將由苗栗縣衛生局公布。

新竹市政府衛生局提供新聞資訊表示，今天收到疾管署北區管制中心通知有確診個案任職於新竹市某科技廠，即協助公司全體員工299人進行核酸檢測（PCR），並匡列公司76人居家隔離，篩檢結果預計明天出爐。

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