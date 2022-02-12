如何「成為別人心中的一個「咖」　厚植人脈存摺創造利己利他的共好人生　

▲台南市勞工局局長王鑫基，邀請知名連鎖義大利麵餐廳Nu Pasta的總經理吳家德，以自身於職場輾轉跨業數十年的經驗，分享如何與人交流，創造職場好人脈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為12日在南門工育樂中心，邀請知名連鎖義大利麵餐廳Nu Pasta的總經理吳家德，教大家如何「成為別人心中的一個『咖』」，以自身於職場輾轉跨業數十年的經驗，分享他如何從銀行業務經理，轉變為知名餐飲業的總經理，以及如何與人交流，創造職場好人脈。

吳家德總經理提到，多數民眾應該都希望自己的職涯發展，是一條一路往上的漂亮曲線，隨著年資增加，職位與收入也能愈來愈高；否則就是透過跳槽轉換跑道，進入規模大或是前景看好的企業，但他自己的職涯曲線，卻恰恰與眾人相反，從遠東商銀，到迷客夏手搖飲連鎖店，再到現在的Nu Pasta義大利麵餐廳，企業愈待愈小，工作的地點也離家越來越遠，但是卻因勇敢跨越不同行業，讓他有機會認識不同領域的人，透過四處演講及做公益，先後認識了蔣勳、吳淡如等知名作家，也逐漸悟出自己獨有的人生觀與人脈哲學。

吳家德總經理說：「我的觀點可以總結濃縮成五句話：態度決定高度、格局影響結局、付出才會傑出、磨練更加熟練、關懷使人開懷」吳家德總經理說到，如今他已成為人脈豐碩的交友達人，也以自身經驗與市民分享，鼓勵大眾多與他人交流，厚植自己的人脈存摺，並找到自己存在的價值，成就與他人「共好」的人生。

勞工局長王鑫基表示，勞工朋友在職場上，重要的除了工作能力外，人際與人脈也是很重要的一環，如何與同事打好關係並融洽的相處、如何做好陌生拜訪認識新客戶，開拓潛在客源，進而提升業務績效，都是人脈運用的呈現，此次邀請跨足銀行界及餐飲界的吳家德總經理，不藏私地分享自身交朋友的方法，期望勞工及市民朋友能夠學習運用，廣結善緣，創造更好的職涯與生活。

勞工局「職場ㄟ大小事」講座持續辦理，下一場將於3月12日舉行，邀請朝順中醫莊順發院長，教大家如何養生保健康，有興趣的朋友，歡迎揪團上勞工局的網站「職場ㄟ大小事─分享共創美好」報名參加！