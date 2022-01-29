銀行員露謎樣微笑！刷存摺驚見「小GG」尪臉綠　她驚呼不敢亂寫了

▲每筆交易備註都會記在存摺。（示意圖／ETtoday資料照）



記者黃可昀／綜合報導

現代人比較少去刷存摺，不小心就忘記其實所有交易備註，本子刷下去就一覽無遺！一名人妻尷尬表示，日前去銀行轉帳，帶著從未使用過的存摺與印章，結果行員刷完本子就露出奇怪笑容，她接過來一看才恍然大悟，直呼「以後再也不敢亂寫了！」

原PO在Dcard表示，很久以前某次轉帳給老公，在備註開玩笑寫下「小GG的生活費」，由於平時都用網銀轉帳，忘記存摺的每筆交易備註都會有紀錄，於是日前就鬧出尷尬一刻。

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▲備註銀行員都看得到。（圖／翻攝自Dcard）



原PO日前到銀行轉帳時，銀行員刷完存摺看了一眼，同時露出謎樣的微笑，「當遞過來那一刻，我和老公一起瞄到…」，原來幾個月前曾經轉帳到老公帳戶，當時亂寫的「小GG生活費」記在備註裡，如今本子一刷就全部看光光，難怪行員會露出尷尬又不失禮貌的笑容，「老公說早知道就逼我寫大GG，好啦好啦以後再也不敢亂寫了。」

網友看完紛紛笑回，「哈哈哈好好笑！你真的是很認真的亂寫欸」、「也太可愛，原來備註會印在上面」、「行員不小心知道太多了」、「我之前要辦信用卡開戶，結果備註也是打一堆有的沒的哈哈哈，超尷尬⋯⋯我還問人家能不能塗掉」、「匯款備註我都打我被詐騙」、「乾還好有這篇文⋯我跟男友互相轉錢都會打備註⋯以後不敢了。」