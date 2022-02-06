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趁老母親中風又失智　基隆兄弟盜領1000萬元辯：媽有同意

▲▼現金,帳戶,銀行帳戶,印章,開戶。（圖／pakutaso）

▲基隆一對湯姓兄弟被控，他們趁著母親腦中風又罹患失智症之際，偷拿母親的存摺印章領走1000萬元。（圖／示意圖，與本案無關／pakutaso）

記者林冠吟／基隆報導

基隆一對湯姓兄弟被控2015年時趁著母親遭診斷出失智症、腦中風等疾病，無正常辨識能力時，私自拿著母親在農會和信用合作社的存摺和印章，分批各自領走母親500萬存款，直到2018年6月母親因病過世，女兒查詢母親遺產時，才驚覺湯姓兄弟竟已私自領走母親共1000萬元遺產，怒告湯姓兄弟偽造文書。基隆地院審理後，依共同犯行使偽造文書罪等，判處湯姓兄弟應執行有期徒刑1年10月。

庭審時，湯姓兄弟皆否認有偽造文書之嫌，哥哥向法官堅稱，湯母在世時就已依照遺產分配協議，將內湖房產與房屋租賃關係給予兄弟倆，因此兄弟各自領走母親共1000萬元存款，只是取得過去十幾年的租金，並無偽造私文書之故意；而弟弟亦向法官指出，湯母在世時哥哥就有詢問母親錢要如何處理，事後哥哥向他轉述母親的意思，就是將內湖房產租金1000萬轉匯各500萬元到兄弟倆的個人帳戶，至於會分次轉帳，是因為湯母有定存需要解除，有贈與稅問題。

不過基隆地院審理後卻發現，依據湯父生前所立遺囑顯示，內湖房產雖然已先過戶給湯姓兄弟，但卻明確表示收租的權利還是歸給湯母，以作為湯母的生活花用；而女兒也向法官證述，湯姓兄弟在母親還在世時，就將母親的存款領出，且2人都是等母親的定存單到期後領出，並非提前解約，如果有需要提前解約的話，則需經被繼承人同意，2人從頭到尾隻字未提母親是否有同意將存款領出一事，質疑如果母親真的同意將錢財交給湯姓兄弟，為何兄弟倆不親自帶著母親去領錢、辦理定存解約，而是等到定存單到期後再前往領錢？

法官審酌相關金流明細後也發現，湯姓兄弟所提出的歷年租金資料與2人所提領的金額不符，而房屋租金收繳後也已存入湯母的戶頭內，與湯母的固有存款有混同情形，認為湯姓兄弟倆不得在未經湯母同意下提領款項；而從湯母患病到失能的時間軸來看，湯母2015年初因腦中風入院治療直到年底遭診斷出中度失智症後，其身心狀況早已反覆不定，實難僅憑湯姓兄弟2人所述，就判定2人提領湯母共1000萬元款項為經過湯母確實理解，並同意提領之情形，不採信兄弟2人辯詞。

法官指出，審酌兄弟倆竟在母親罹患失智症的情形下，以盜蓋印章的方式冒用母親名義提領母親存款，影響侵害同為繼承人的姊姊，且2人犯後均否認犯行，態度非佳，更還各自獲得500萬元，金額甚鉅，依共同犯行使偽造文書等6罪，各處湯姓兄弟2人應執行有期徒刑1年10月，全案仍可上訴。

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