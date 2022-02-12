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作業員「腳捲滾輪」慘截肢　公司給1萬慰問金：不嚴重啦～就裝義肢

▲▼婦產科將女嬰頭骨骨折原因推給救護車（圖／Pixabay）

▲事主截肢被說「不嚴重」。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我朋友因為工作意外失去一隻腳！」這名網友替好友發文轉述，好友是包裝員，日前工作時，腳卡進滾輪而被絞進去，事後經醫師診斷，確定無法保留這隻腳，只能截肢，怎料公司方得知後，卻只給了1萬元的慰問金，並說「截肢而已，不嚴重啦～穿義肢就能走了！」貼文曝光後，底下網友紛紛看傻眼。

這名網友在「爆料公社公開版」上替好友轉貼文章，提到她是名包裝員，日前操作大型機台，包裝1100公斤的塑膠粉，當時因為包裝袋有破損，所以她就趕緊過去塗抹糨糊，豈料，司機將前面的貨載走後，紅外線因為沒感應到貨物而開始運轉，她的腳也就卡進滾輪被絞進去，並被1100公斤的貨物壓過。

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事主被送去附近醫院後，醫師診斷這隻腳「粉碎性骨折與血管斷裂」，所以無法保留，只能截肢了。手術第3天，公司派經理來關心，並給了1萬元的慰問金，面對事主男友質問「為什麼大型機台沒有防護線、為什麼安全配備不足？」經理只說是事主操作不當，讓事主心寒直呼，「其實他們也沒有正視員工職業訓練，防護線更是沒有！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲事主貼出截圖。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

事主進醫院後，公司就將機台裝回去繼續使用，並且加裝防護線，「第一時間逃過中檢所，所以沒有被開罰。」後來事主主動提調解，怎料老闆娘卻在她出院當天說，「截肢而已，不嚴重啦～穿義肢就能走了！」

對此，事主實在傻眼又氣憤，使用義肢很痛、走路也很痛，她至今行走仍舊困難。最終協調未果，公司也沒任何表示，所以她便選擇提告，希望能替自己爭取應有的權益和賠償。

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「告下去就對了，不用太多廢話」、「他如果也這樣失去的話，他就知道該將心比心了」、「反問他，10萬元買你四肢要不要」、「告就告了，不用跟他多說什麼」、「1萬元就打發人，太扯了吧，一條人腿耶」、「截肢，公司至少要給付你下半輩子」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲事主直呼上司心機重。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

而後事主本人也在留言處更新案外案，她因為背債，連吃飯都有困難，所以同事常常幫忙她，豈料接受對方好意後，卻是噩夢的開始。從截圖對話可見，事主上司竟說，「我是互相幫忙啊，然後看有沒有機會交個女朋友啊」、「我要是真的那麼有心機，你早就被我吃了」。各種莫名其妙的事情發生在事主身上，實在讓她崩潰不已，

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