貢丸湯撒白芝麻？吃剩1顆才看清「全部都是蛆」崩潰：有夠噁

▲貢丸湯裡看似白芝麻的東西，竟然都是蛆。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

貢丸湯裡怎麼會撒白芝麻？看清楚之後讓他超崩潰。一位男網友16日在臉書《爆料公社公開版》發文，說他用外送APP點餐，一碗貢丸湯都已經吃到剩一顆了，才發現他以為是「芝麻」的東西，竟然「全部都是蟲」、「有夠噁」，忍不住對外送平台的審核和處理態度直搖頭。

這位男網友文中透露，他在APP上看中一間中壢中央東路的店家，便訂餐來吃，其中有點了一碗貢丸湯。結果他吃到後來，才發現一件噁爆的事，「送來的貢丸湯裡全部都是蟲，我一開始還以為芝麻，有夠噁！」

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他接著開批，「外送平台的審核真的是讓人無言，也沒有要處理的意思。」也覺得店家很誇張，「品管不知道怎麼做的。」看到貼文後，有人就好奇「那個蟲……你吃了幾隻？」原PO則回，「不知道啦！發現的時候，3顆貢丸已經剩1顆了啊！只能安慰自己這是高蛋白湯品。」

照片一出，其他網友也傻眼，「這是蛆吧？太噁心了」、「真的很像芝麻ㄟ……好噁」、「么壽……這個我可能會當成油蔥酥吃掉……我還真不會去注意呢！」還有人表示，「看蟲的樣子，不是油蔥出問題，不然就是芹菜」、「胡椒粉受潮長蟲了」、「那是胡椒罐裡的，胡椒放久了會長蟲。」