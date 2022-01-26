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18歲正妹「沒手腳」！拍美妝教學片爆紅　化妝過程震撼42萬人

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▲18歲少女在兒時因罹患腦膜炎四肢被截，但她並未因此自怨自艾，如今還成為一名美妝部落客。（圖／翻攝自IG／itz.izz）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國18歲少女威爾（Isabelle Weall）小時候罹患腦膜炎，在一次病情惡化時多重器官衰竭，最後靠著截四肢才撿回一命，重生的她開始學習重新生活，也在網路上分享化妝影片，受到化妝品公司的注意，成為在IG擁有超過42萬粉絲的美妝網紅。

根據《太陽報》報導，出生於德比郡（Derbyshire）的威爾，7歲時確診腦膜炎，突然有一天病情惡化，已經到心臟停止、器官衰竭的程度，四肢血液無法循環導致昏迷，最後將四肢切除才保住性命，醒來後意識還不太清楚，「我對這種情況感到困惑，但我只是想『好吧，這必須發生，所以讓我們繼續吧』」

威爾出院後開始學習過著沒有手腳的生活，也決定拍影片讓大家了解，於是在YouTube分享怎麼滑手機、吃飯喝水，同時每年都需要換新的義肢，「它教會了我，我可以做任何我想做的事情」。她在2018年上傳了第一支化妝教學影片，從此一炮而紅，還因次受到美妝品牌Huda Beauty創辦人卡坦（Huda Kattan）的關注。

▲▼「無手腳」美妝網紅擁有42萬粉絲。（圖／翻攝自IG／itz.izz）

▲「無手腳」美妝網紅威爾擁有42萬粉絲。（圖／翻攝自IG／itz.izz）

威爾表示，那支影片是用Huda的眼影，參加完考試後，追蹤者上漲到20萬人，留言也有數百萬則，因為卡坦轉發了影片，「很多人都對我不用雙手化妝的方式感到驚訝，我付出大量的練習和決心，所以得到了回報」，現在Huda Beauty會主動提供產品。

威爾除了是美妝YouTuber，也是汽車公司的行銷助理，在校期間也得過許多獎，曾連續兩屆贏得彈跳床全國冠軍，由於外觀和別人不同，她也受過同學的嘲笑和評論，以前會很受傷，現在則是毫不在意，「身體是我唯一能擁有的，為什麼要浪費生命來為無法改變的事情感到悲傷呢？」

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