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拍一部片賺5億！陸出手整治「天價片酬」：不得超製作成本40%

▲▼第34屆中國金雞百花電影獎－張藝謀、劉浩存、張小斐。（圖／CFP）

▲第34屆中國金雞百花電影獎。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸演藝圈近年接連爆出天價片酬事件，例如周冬雨拍一部劇賺進了1.09億元（人民幣，下同，約新台幣5億元）。官方去年大力整治娛樂圈，日前再提出規範演員片酬，要求總片酬不得超過製作成本40%，主演片酬不得超過總片酬70%。

大陸國家廣播電視總局印發《「十四五」中國電視劇發展規劃》，提出規範包括演員片酬在內的收入分配秩序，推廣使用標準化、制度化、制式統一的片酬等勞務合同，要求演員總片酬不得超過製作成本40%，主演片酬不得超過總片酬70%。

《規劃》還提出，每年推出10餘部思想精深、藝術精湛、製作精良的主題電視劇精品；打造10至15家具有較強創作生產能力電視劇企業的目標。

在規範市場秩序方面，《規劃》稱要促進電視劇市場公平競爭，反對惡性競爭、不正當競爭和市場壟斷行為，防止資本無序擴張，鼓勵資本與產業良性互動，引導資本服務電視劇高質量發展。此外，還要強化電視劇領域知識產權全鏈條保護。

《規劃》明確，將嚴肅處理涉違法違規行為的演員和相關機構，「禁止違法失德藝人通過電視劇發聲出鏡」，同時要求規範電視劇行業經紀人、經紀公司等市場主體管理。

▲▼微博電影之夜，彭于晏、周冬雨。（圖／CFP）

▲周冬雨（右）、張藝謀（左）。（圖／CFP）

據早前消息，大陸不少一線明星接連被爆出領「天價片酬」。曾獲金馬獎最佳女主角的周冬雨，2017年拍攝劇集《幕後之王》的片酬也在去年被曝光，合計1.09億，而男主角羅晉的片酬也有7714.15萬（約新台幣3.4億元）。

鄭爽主演的《只問今生戀滄溟》雖正值「限薪令」時期，但卻收了1.6億（約新台幣7億元）酬勞，而因為鄭爽被廣電總局封殺，目前該劇已禁播，不知道後續會如何。

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