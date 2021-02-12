陸封殺BBC導火線　新華社點名「新冠、涉疆」報導

▲陸廣電總局宣布禁止BBC世界新聞台落地。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家廣播電視總局12日凌晨宣布，不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。大陸官媒《新華社》同日以「BBC世界新聞台罔顧事實，該禁！」為題發文，指BBC在新冠疫情與涉疆問題的報導上抹黑中國，是典型的假新聞，造成惡劣影響。

文章提到，近期，BBC涉新冠疫情新聞視頻中將疫情與政治掛鉤，重新翻炒所謂疫情「隱瞞論」「源頭論」「責任論」，在涉疆報導和疫情報導方面極力抹黑中國，這是典型的帶有意識形態偏見的假新聞，影響惡劣，「廣電總局禁止BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，是對國家利益的維護，也是對新聞規律的維護。」

文章指出，真實、客觀是新聞報導生命力之所在，BBC世界新聞台一邊標榜「新聞自由」，一邊傳播與客觀相悖、與事實不符的消息，是對新聞職業道德的背叛。新聞媒體一旦偏離客觀、歪曲事實，必將遭受信任危機，走向失去公信力的窮途末路。

文章提到，BBC世界新聞台這種行為的背後，是根深蒂固的意識形態偏見在作祟，「其一系列新聞報導，無視我國疫情防控成果，罔顧我國民族團結事實，不僅試圖以此擾亂其他國家對中國的認知，也給中英兩國文化交流帶來嚴重負面影響。」

文章強調，公道自在人心，任何基於意識形態偏見、與事實相悖的報導都經不起時間檢驗，BBC世界新聞台應該正視錯誤行為，站在客觀公正的立場進行新聞報導、呈現新聞事實，「只有這樣，才能挽救一家老牌新聞媒體的聲譽，也才能擔負起促進不同文化交流融合的媒體職責。」