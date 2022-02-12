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身邊麻吉竟是賊！夜潛倉庫搬光他黑檀木藝品　連監視器也帶走

▲李姓男子夥同陳男駕車大搬友人倉庫內收藏藝品。（圖／桃園警分局提供）

▲李姓男子夥同陳男駕車大搬友人倉庫內收藏藝品。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

49歲李姓男子夥同43歲陳姓男子7日晚潛入被害友人倉庫，竊取木製工藝品、黑檀木神桌等價值破百萬元收藏品，且為了滅證還將室內監視器主機拆下帶走，經桃園警方循線追查鎖定逮捕，並在現場查獲毒品及顧、顏2名男子，全案依毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

▲▼警方查獲價逾百萬元贓物。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方查獲價逾百萬元贓物。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方查獲價逾百萬元贓物。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所於8日接獲被害人報案，指稱其位於桃園區永安路倉庫內所有的木製工藝品、黑檀木神桌等收藏品遭竊，價值破百萬元，且歹徒為了滅證，還將室內監視器主機拆下帶走。

▲警方循線捕李男等4名男子。（圖／桃園警分局提供）

▲警方循線捕李男等4名男子。（圖／桃園警分局提供）

警方立即組成專案小組進行偵查，經循線追查掌握李姓嫌犯身分，利用晚上潛入2 樓後再下樓打開1 樓大門從容行竊，令被害人感到震驚的是，李男與他是熟識的朋友，專案小組鎖定李男及其同夥藏身於桃園區永安路租屋處，於11日18時持搜索票進行查緝，當場查扣失竊之木製工藝品、黑檀木神桌等贓物，另現場查獲毒品海洛因及安非他命，員警立即將李男及涉案陳姓男子與另顧、顏2名友人帶返所內釐清案情，全案依毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

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