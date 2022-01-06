竊賊正在變賣偷來電線！潮州警尾隨趕來逮人　台電頒獎金感謝

▲台電屏東區處翁太盈副處長到潮州警分局頒發獎金給偵查隊人員 。（圖／台電屏東營業處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

感謝屏東縣警察局潮州分局偵查隊及時查獲800多公尺電纜失竊案，台電屏東區處副處長翁太盈於今(6)日地到該局偵查隊頒發6萬元破案獎金，感謝員警辛勞。

潮州警方去年6月18日接獲民眾報案，指稱屏東縣新埤鄉建功村電桿上之電纜線遭竊，趕往查看，循線於高雄市林園區一家資源回收場當場逮獲正在變賣電纜線之郭犯及盧犯，扣得819公尺電纜線，展現警方積極查緝電纜線失竊案的決心。

台電屏東區處翁太盈副處長表示，隨著國際原物料上漲，帶動廢五金等原料價格高漲，銅製電纜往往成為行竊目標。電纜失竊後不但會造成停電，影響大眾生活便利，被竊之電線頭裸露或下垂亦可能發生感電事故。所以，近年來台電積極與警方合作防制、偵辦電纜失竊案，全力杜絕電纜線被竊。

台電指出，為有效遏止偷竊電纜線情事再發，除已與警察單位建立合作平台外，亦呼籲民眾勇於檢舉不法。如果民眾有發現周遭可疑陌生人或不明車輛，從事偷竊電纜線、剝掉或焚燒電纜線塑膠外皮及囤積來路不明電纜線等情形時，請撥打報案電話110或台電24小時服務專線1911檢舉提供線索，如經檢舉破獲後，台電將發給獎勵金。