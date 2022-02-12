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明晚起天氣劇變！低溫下探10℃　濃霧鎖5縣市

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲白天北台灣舒適微涼、中南微熱。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨輻射冷卻減弱，低溫回升，但苗栗、台中、台南、高雄、連江有濃霧。白天北台灣舒適微涼、中南微熱，明晚開始鋒面、強冷空氣接力報到，氣溫驟降轉濕冷，週二清晨下探10度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(12)日北部及東北部雲量稍增，桃園、大台北及東半部偶有零星短暫降雨的機率；中南部晴時多雲、易有霧。白天北台舒適微涼、中南微熱，早晚各地偏涼。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲苗栗、台中、台南、高雄、連江發佈濃霧特報。

今日各地氣溫：北部16至23度，中部14至28度，南部14至29度，東部14至28度。明(13)日西半部天氣晴朗、易有霧，東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天各地舒適微熱，清晨氣溫仍偏低。明傍晚起「鋒面」雲系抵達，中部以北轉有雨，南部山區亦轉有局部短暫雨的機率。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲下週一(14日)至週二(15日)晨，強冷空氣南下、氣溫驟降。

下週一(14日)至週二(15日)晨，強冷空氣南下，氣溫遽降，各地轉冷；「輻射冷卻」加成，本島平地最低氣溫：週一晚探11度、週二晨更下探10度，「乍暖還寒」，注意調適。下週一下午起「鋒面」逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。

下週二白天起至週三(16日)氣溫緩慢回升；西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨。下週四(17日)轉東南風，西半部晴時多雲有霧，東半部偶有局部短暫雨，白天氣溫明顯回升、日夜溫差大。下週五(18日)在鋒面前暖區，水氣增多，易起霧、有局部短暫雨的機率。

▼12日4：20真實色雲圖顯示，西半部已有局部霧(左圖)。4：30降水回波合成圖顯示，降水回波大多在台灣東側海面，圍繞著花蓮東方的低壓中心(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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