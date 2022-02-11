今回暖如春！週日強冷空氣激凍10℃　情人節可望有雪

▲今(11日)晨受到輻射冷卻效應影響，本島最低溫出現在新竹寶山11.9度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(11日)晨受到輻射冷卻效應影響，本島最低溫出現在新竹寶山11.9度。白天氣溫明顯回溫，北台舒適、中南部微熱，西半部有霧，氣象局針對新竹、雲林、嘉義、台南發佈濃霧特報，能見度不足200公尺。週日強冷空氣報到，下週二低溫下探10度。

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▲氣象局針對新竹、雲林、嘉義、台南發佈濃霧特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(11)日白天氣溫明顯回升、各地「暖如春」，北台舒適、中南部微熱，日夜溫差大，需注意！西半部晴朗有霧，東半部偶有局部短暫雨；各地氣溫：北部13至25度，中部13至29度，南部14至31度，東部15至28度。

▲今(11)日白天氣溫明顯回升、各地「暖如春」。

明(12)日至下週(13)日下午，各地白天舒適微熱，西半部清晨因「輻射冷卻」仍有偏低的氣溫，日夜溫差很大，應注意！西半部天氣晴朗，易有霧、影響能見度，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

下週日晚起「鋒面」抵達、強冷空氣南下，中部以北轉有雨，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫遽降，應注意！下週一(14日)受強冷空氣影響，北台冷、中南部早晚冷；下午起「鋒面」逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。下週二(15日)清晨氣溫降至此波最低(本島平地最低溫約在10度左右)。氣象局透露，如果溫度及水氣配合，13日晚間至14日上午，在3500公尺以上高山有機會降雪。

▼11日4：30真實色雲圖顯示，西半部已有局部霧出現(左圖)。4：40降水回波合成圖顯示，降水回波在台灣東側海面(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）