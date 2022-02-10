苗栗以北濕涼！明起回暖如春　週日強冷空氣「激凍下探14度」

▲白天北台灣雲量偏多，北部、東半部有零星降雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(10日)晨有稀疏的中層雲通過，北部有零星飄雨。白天北台灣雲量偏多，北部、東半部有零星降雨，苗栗以南晴時多雲。明天起全台回溫暖如春，週日晚間起強冷空氣報到，氣溫滑梯式驟降，氣象局預測低溫下探14度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(10)日北台雲量仍多，北部及東半部仍有零星少量降雨的機率，苗栗以南晴時多雲；受東北季風影響，白天北台偏涼、中南部微熱，早晚各地偏冷。各地氣溫：北部14至18度，中部14至27度，南部15至30度，東部13至26度。

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▲10日4：30紅外線雲圖顯示，有稀疏的中層雲通過北部(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，北部有零星飄雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明(11日)起至下週(13)日下午，氣溫逐日漸升、白天各地「暖如春」，北台舒適(高溫25至27度)、中南部微熱(高溫29至31度)，清晨因輻射作用氣溫仍偏低，應注意日夜溫差很大；週五西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；週六(12日)至下週日下午，各地晴朗，西半部易有霧。霧中行車、注意安全。

下週日晚起「鋒面」抵達、強冷空氣南下，中部以北轉有雨，氣溫遽降，天氣劇烈變化，應注意！下週一(14日)下午「鋒面」漸遠離，中部以北雨漸停、轉多雲，南部及東半部仍有局部短暫雨；北台冷、中南部早晚冷。根據氣象局一週預報資料顯示，下週一低溫下探14度。

▲週日晚間起有強冷空氣南下，根據氣象局一週預報資料顯示，下週一低溫下探14度。（圖／翻攝中央氣象局）

下週二(15日)西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨；清晨氣溫仍低、白天起氣溫回升。下週三(16日)另一股東北季風增強，北部、東半部偶有局部雨，中南部多雲時晴，氣溫略降。