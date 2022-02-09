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今明新竹以北有雨！週五起回溫暖如春　週日冷空氣報到濕冷

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今明兩天受東北季風影響，新竹以北、東半部迎風面有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今明兩天受東北季風影響，新竹以北、東半部迎風面有雨，週五起逐日回溫暖如春，週日有一波冷空氣南下，但會有多冷還需要觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(9、10日)兩天迎風面水氣略增，今日新竹以北及東半部有局部零星降雨，明日大台北及東半部仍有局部零星降雨的機率，其他各地多雲時晴；今、明兩天受東北季風影響，白天北台涼、中南部舒適，早晚各地偏冷。今日各地氣溫：北部13至18度，中部13至24度，南部15至27度，東部14至25度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲週五(11日)至下週(13)日白天，氣溫逐日漸升、各地「暖如春」。

最新模式模擬顯示，週五(11日)至下週(13)日白天，氣溫逐日漸升、各地「暖如春」，白天北台舒適、中南部微熱，早晚涼。週五西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；週六(12日)至下週日白天，各地晴朗，西半部易有霧。

最新模式模擬顯示，下週日傍晚起「鋒面」抵達、冷空氣南下，中部以北轉有雨，各地氣溫下降。下週一(14日)下午起漸好轉，中部以北轉多雲、東半部仍有局部短暫雨；下週二(15日)西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。而這波冷空氣強度及演變，各國模式模擬差異不小，有待後續觀察。

▼左圖：9日4：20紅外線雲圖顯示，迎風面有較多的低層雲，華南有鬆散的中層雲移出。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，迎風面及台灣海峽北部有弱回波，台灣東側海面亦有一些。右圖：4：30累積雨量圖顯示，北海岸、東北部有零星降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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