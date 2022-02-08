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今晨12.5℃　還有2波鋒面接力！全台有雨時間曝

（圖／氣象局）

▲今晨鋒面通過。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（8日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的12.5度。氣象專家賈新興表示，周日另一鋒面接近，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨；下周三另一鋒面通過，各地有短暫雨。

氣象局今晨對台東縣發布「大雨特報」，鋒面影響，今綠島及蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及溪水暴漲。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局也對17縣市發布「陸上強風特報」，鋒面通過及東北風增強，今台南以北、東北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今清晨鋒面通過，白天起水氣逐漸減少，降雨以北部、東半部為主，中南部趨緩、多雲時晴；周一晚到今晨是這波冷空氣最低溫時間，中部以北14、15度，南部、花東16-18度，北部及東北部高溫只有15至17度，花東及中部20、21度，南台灣仍可達26度左右。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜說，周三、周四東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部為多雲到晴；周五、周六東北季風稍減弱，氣溫稍回升，水氣比周三、周四更少，以東半部為主，北部山區也有局部短暫雨；周日鋒面接近，下周一鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部有雨，其他地區多雲。

賈新興7日在臉書分析，周三、周四東北季風影響；周五、周六東北季風稍減弱，氣溫稍回升，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

賈新興表示，周日另一鋒面接近，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，其他地區為多雲；下周一鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部地區有短暫陣雨；下周二東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨；下周三鋒面通過，各地有短暫雨。

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