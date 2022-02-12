24歲公職「積蓄150萬」！他月薪58K問怎麼理財？網猜做這行：真香

▲有網友24歲就達成存到第一桶金的目標，並詢問「該如何理財？」。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

許多人都希望可以在30歲前存到人生第一桶金，不過如何規劃薪水，學會理財，或許才是累積財富不二法門。一名月薪58K、積蓄150萬元的24歲公務員，就發文詢問網友該如何規劃理財，然而，不少網友看了卻紛紛歪樓，直問「厲害！方便問原PO做什麼嗎？」

一名網友近日在Dcard發文表示，他是一名24歲的公職，月薪約5萬8000元左右，任職一年多，「目前因股市高點，以穩定獲利為主，去年年底已實現獲利大概17萬」，他也附上目前的股票損益，股票為95萬，流動資金則是55萬，詢問網友，「在這個股市高點有什麼推薦的理財規劃及操作？」

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▲原PO附上自己的股票損益圖。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，許多網友紛紛歪樓猜測原PO職業，表示「8成是警察」、「我也猜警消才會初期就有5、6萬」、「感覺不一定是警察欸，也可能是海巡消防」、「只說公務員還有5.8w，講這樣不讓人好奇也很難」、「調查員、司法體系薪水也很好」、「軍職也可以，海軍船上的小小下士5萬多不是問題」、「監所的警大科員吧，警大真是香」。

另外，也有網友認真給出建議，「你去台銀，直接問基金，績效會比這個好很多」、「我覺得如果是公務員有穩定現金流的話，流動資金可以不用那麼多」、「推薦等個幾年，等市場過冷後再慢慢建倉進場，現在市場還不夠冷」、「海外帳戶放10年，保證比台灣銀行香」、「定期定額 ETF/金融股，或是自己挑隻ETF或金融股跌到月線/季線ALL IN」。

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