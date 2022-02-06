超羨慕公務員！他揭內幕「同學會的砲灰」　網一看怒：菜雞鬧事

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

在過去，公職給人「鐵飯碗」的印象，不僅收入穩定準時上下班，工作也相當清閒。就有網友對於公務員優渥的福利羨慕不已，釣出基層現身說法，除了揭開辛酸內幕外，也不禁感慨「30歲以下的年輕人還是先去追逐夢想，真的不行，再來一起擺爛。」

一名網友日前在PTT發問，「為什麼公務員那種待遇生活會有人羨慕？」這番話引起熱議，也釣出現職人員大談背後辛酸，他直言，「公務員分很多好嗎？簡任薦任委任還有一堆等級，除了錢以外，社會地位也是個問題，基本上90%公務員都是幹基層，頂多小主任一輩子，委五薦六一輩子的大有人在。」

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他提到，以社會觀感來看，大致可分三種等級，「最高級的大概就是司法官、教授這種；中間就是老師、海關人員，說出來也能獲得讚嘆和羨慕；最低的大概就是我們這種監獄管理員或是台鐵吧！基本上親戚朋友問，就會唬爛我們在矯正署工作，因為說出來，基本上只是家族聚會、同學會的砲灰而已。」

至於薪資的部分，原po不禁苦笑，「基本上考上那一天就可以算出來了，做一輩子養活自己，買一間小房子養老不成問題，還能有不少存款，但要成家養兒，另一半也必須工作，雙薪才比較有機會。不過福利是真的不差，因為是公家機關，很多東西老實說滿浪費的，比如說手機、行動電源一定充好充滿，夏天休息區冷氣開到最低溫，還有就是很多活動，下班花個幾分鐘拍個照片，說我們在演習緊急情況、擒拿術、八極拳等，就能拿到一個快200元的便當。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

他認為，最大優點就是準時下班及退休俸，「雖然我們算輪班制，並不是早八晚五，但基本上時間一到，就可以拍拍屁股等集合點名解散下班；然後退休俸是個大因素，只能說至少不會怕老了沒錢看醫生吧！」

最後，原po坦言，「我總是覺得有一點可惜，沒有試過闖出自己的事業或繼續讀書，覺得除非你認為人生就這樣了，不然很多公務員、國營機關職缺真的不難考，反正十之八九都是做底層一輩子，30歲以下的年輕人還是先去追逐自己的夢想，真的不行...再來一起擺爛。」

對此，鄉民紛紛吐槽，「菜雞別出來鬧事」、「這些也叫福利？我真的快笑死，有夠可憐」、「現在基層公務員很難準時下班，退休金一直被砍，未來能領多少很難說，唯一好處是穩定，不用擔心中年失業而已」、「看到這種用我納稅錢擺爛的公僕都很肚X」、「公務員的成就動機就是謎」。