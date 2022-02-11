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中研院領先全球發表次世代疫苗　對抗Omicron「抗體飆37倍」

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中研院領先全球發表Omicron次世代疫苗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

對抗COVID-19變異株，中央研究院近日領先全球，以Omicron變異株為標的，發表4種mRNA次世代疫苗，其中Omicron疫苗能有效對抗Omicron變異株，預計2月投期刊審查。

中研院生醫轉譯研究中心執行長陶秘華今天接受媒體聯訪指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在2020年影響台灣，中研院院長廖俊智決定組織團隊開發mRNA疫苗技術，盼建立技術因應未來防疫不時之需，並開發新智財權、開發mRNA新適應症，包含癌症疫苗、其他傳染性疾病等。

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陶秘華說，世界衛生組織（WHO）去年11月26日宣布Omicron為新的重大變種病毒株，中研院12月隨即決定以Omicron變異株為標的，測試中研院團隊在應付未來的緊急疫情時開發疫苗的能力及速度，研究團隊後來也在2週內完成模板製作、1週內完成mRNA疫苗製作。

研究團隊後續製作4種mRNA疫苗模型，包含原始武漢株、Delta株、Omicron株以及混合了Delta株與Omicron株的混合變種株，並經過偽病毒測試中和抗體，結果顯示，原始武漢株疫苗對4種病毒中和性抗體都有效，但對Omicron變異株僅有武漢株的1/13。

不過，若是Omicron株疫苗，對Omicron變異株的中和性抗體，則比原始武漢株高出37倍，但對其他病毒株則是幾乎無效。

陶秘華說，研究團隊後續也將這4種疫苗做為追加劑，注射到1年前已接種2劑原始武漢株疫苗的小鼠上，結果顯示，4種研發的疫苗對4種病毒株都能產生廣效抗體，只是程度略有不同，且也都會產生T細胞免疫。

陶秘華表示，當初其實沒有預期可以搶先全球發表，因此後來就加速論文撰寫，1月31日先將第一版發表在bioRxiv，後續也完成實驗資料補充，預計2月中投稿到正式期刊，經同儕審查後就會正式發表論文。

不過，陶秘華強調，藥物從研究到生產過程其實很冗長，從實驗室、生產製造到臨床試驗都有不同階段任務，目前中研院研發的疫苗是在實驗室階段，後續要進入生產製造必須有合格原物料、藥物安定性測試、藥理及藥效分析等，才能進入臨床試驗。

陶秘華說，這項技術不只可用在COVID-19疫苗，包含癌症、禽流感、茲卡病毒、過敏病、基因治療等都有可能運用到這個技術來做產品開發。

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