高雄10歲童感染源在防疫旅館　市府緊急追回13人！採檢結果出爐

記者賴文萱／高雄報導

高雄今（11）日新增13例本土確診病例，其中，先前一名10歲男童過年聚餐染疫，原先為感染源不明狀況，基因定序出爐後確定跟高雄港序列相同。主要是群聚案中大表哥的女友弟弟從中國大陸回來，居住在檢疫旅館時，隔壁房間有一位高雄港區居家隔離對象發病，判斷為整起家庭群聚來源。高市府也急追回同樓層13人，採檢皆陰性，並未發現異常現象。

▲高雄不明感染源家庭群聚持續擴大，但感染源已經找到。（圖／記者賴文萱翻攝）

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高雄市長陳其邁表示，今天高雄新增13例確診個案，其中，之前10歲童的家庭群聚案回頭去追案19380（大表哥），有發現他的女友家庭昨天採檢時包含母親、弟弟都確診，弟弟是居家檢疫對象，過年前從中國回來，發現Ct值是30幾，可能在防疫旅館裡面疑似感染。

▲高雄市長陳其邁。（圖／翻攝臉書）

陳其邁進一步說明，昨天調閱相關防疫旅館裡面，女友弟弟隔壁房間有一位高雄港居家隔離對象發病，經過調查，判斷整起家族群聚感染的來源。今天早上基因定序出來，案19530病毒株跟高雄港群聚感染一致，整體傳播鏈非常清楚。

事後高市府為釐清在防疫旅館可能造成的感染原因，為此追回同樓層13人進行採檢，不過截至目前採檢結果都是陰性，並未發現其他異常狀況。

▲高雄10歲童家庭群聚案傳播鏈。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起不明感染源高雄家庭群聚，是發生於過年聚餐，第一名確診為國小10歲男童，2/7因為流鼻水、頭痛、發燒等症狀就醫確診，Ct值僅15.8，病毒量高，而其大表哥、小表哥（案19380、19381）與大表哥女性友人（案19401）陽性確診，Ct值分別是16.6、19.8以及26.9。

由於大表哥與友人曾經到屏東旅遊，進一步確認另2名友人也染疫，總計兩對情侶4人都確診，確診友人的家人也染疫，統計至昨天，整體群聚為8人。