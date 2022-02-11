連2天有確診者足跡！丹丹漢堡大社店閉店清消　恢復營業時間未定

▲丹丹漢堡大社店公告。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄疫情持續擴大！高雄市長陳其邁今（11）日宣布高雄新增13例確診個案，同時也公布最新確診者足跡，其中一人足跡在連2日都長時間待過丹丹漢堡大社店。對此，丹丹漢堡大社店稍早在臉書粉絲專頁宣布，今日2/11起不提供餐點服務，恢復營業時間將會另外公佈。

根據疫調，2/11確診者足跡包含有大社區果菜市場早餐攤販、丹丹漢堡大社店、全聯福利中心大社金龍店、旗后觀光市場等。另外，居住高雄的台南確診女高中生在2/7~2/9曾搭過台鐵區間車從大橋車站返回岡山車站。

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▼高雄2/11確診者足跡出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中，丹丹漢堡大社店在2/8 07:30-15:30以及2/9 07:30-10:30都有確診者足跡。對此，丹丹漢堡大社店稍早在臉書宣布，由於疫情嚴峻，為了用餐安全的首要考量，丹丹漢堡大社店將積極配合衛生單位安排消毒作業。因此，今日2/11起不提供餐點服務，造成大家的不便請見諒。

丹丹漢堡大社店強調，會將全棟建築用力認真消毒，不放過任何一處細節角落，並積極配合政府防疫措施，恢復營業時間將會公佈在『大社丹丹漢堡粉絲團』上。

▼高雄2/11確診者足跡出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）