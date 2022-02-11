頻爆不明感染源！醫點名「起點在高雄」　市民嚇壞急奔篩檢站

▲高雄岡山和平公園廣場社區篩檢站，一早湧入許多民眾排隊等候篩檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國內近來頻出現不明感染源個案，其中，跟高雄家庭過年聚餐群聚有關的就有2起，精神科醫師沈政男點名「高雄應該是這一波群聚的起點，而且可能是出現了新的感染源，然後傳給了其他縣市。」消息一出，讓有足跡重疊或者有相關症狀的民眾相當擔憂，今天一早不少鄉親就急奔高雄岡山和平公園廣場篩檢站進行篩檢。

高雄市長陳其邁昨天表示，旗津2月6日至9日篩檢16739人、大樹2月9日篩檢374人，皆無確診個案，因應確診足跡。不過，為防止疫情擴散，高雄社區篩檢持續進行。

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▲▼高雄岡山和平公園廣場社區篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

近日就有不少民眾湧入大樹區公所篩檢站進行篩檢，甚至昨晚還有民眾排隊到深夜11點，對此，高雄市衛生局表示，有到場民眾皆於昨晚篩檢完畢，至於大樹區公所社區篩檢站至昨天為止的總篩檢人數，還在統計中。

這兩天市府還在岡山和平公園廣場加開篩檢站，今天一早依然不少民眾湧入篩檢站進行篩檢，高市府表示，有足跡重疊的民眾都可帶健保卡前往篩檢。

篩檢地點 ：

和平公園廣場（岡山區大德一路88號）

篩檢時間 ：

2/11(五)

09:00-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00

（請記得攜帶健保卡前往篩檢）

▲高雄岡山和平公園廣場社區篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

精神科醫師沈政男10日在臉書PO文中提到，高雄確診的引水人基因定序出爐也是感染Omicron，但如同他先前所說，該病毒株與高雄港群聚案不同，而9日出現的新北樹林移工群聚、新北新店兄妹案例、新北汐止手搖飲員工案例，還有8日出現的新北板橋一家四口群聚案，「你看地理關係，是不是有一種從南到北延伸的感覺？」

沈政男更分析，看到高雄家庭過年聚餐群聚案，10日也新增了其他案例，還有屏東跨縣市旅遊家庭群聚，「注意了，是不是也有高雄足跡？還有，是不是也有新北足跡？這要告訴我們什麼？今天（指10日）出現的這幾起群聚，恐怕有連帶關係！而共同交集就是高雄。」

沈政男判斷，「高雄應該是這一波群聚的起點，而且可能是出現了新的感染源（不同於港區群聚），然後傳給了其他縣市。」因為在上述的群聚案中，高雄確診者是最早出現症狀的，當然這只是他的個人猜測，詳細狀況還是需要經過基因定序來確認。