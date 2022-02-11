　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頻爆不明感染源！醫點名「起點在高雄」　市民嚇壞急奔篩檢站

▲▼高雄岡山和平公園廣場社區篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄岡山和平公園廣場社區篩檢站，一早湧入許多民眾排隊等候篩檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國內近來頻出現不明感染源個案，其中，跟高雄家庭過年聚餐群聚有關的就有2起，精神科醫師沈政男點名「高雄應該是這一波群聚的起點，而且可能是出現了新的感染源，然後傳給了其他縣市。」消息一出，讓有足跡重疊或者有相關症狀的民眾相當擔憂，今天一早不少鄉親就急奔高雄岡山和平公園廣場篩檢站進行篩檢。

高雄市長陳其邁昨天表示，旗津2月6日至9日篩檢16739人、大樹2月9日篩檢374人，皆無確診個案，因應確診足跡。不過，為防止疫情擴散，高雄社區篩檢持續進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄岡山和平公園廣場社區篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄岡山和平公園廣場社區篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄岡山和平公園廣場社區篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

近日就有不少民眾湧入大樹區公所篩檢站進行篩檢，甚至昨晚還有民眾排隊到深夜11點，對此，高雄市衛生局表示，有到場民眾皆於昨晚篩檢完畢，至於大樹區公所社區篩檢站至昨天為止的總篩檢人數，還在統計中。

這兩天市府還在岡山和平公園廣場加開篩檢站，今天一早依然不少民眾湧入篩檢站進行篩檢，高市府表示，有足跡重疊的民眾都可帶健保卡前往篩檢。

篩檢地點 ：
和平公園廣場（岡山區大德一路88號）

篩檢時間 ：
2/11(五)
09:00-12:00、13:00-17:00、18:00-21:00
（請記得攜帶健保卡前往篩檢）

▲▼高雄岡山和平公園廣場社區篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄岡山和平公園廣場社區篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

精神科醫師沈政男10日在臉書PO文中提到，高雄確診的引水人基因定序出爐也是感染Omicron，但如同他先前所說，該病毒株與高雄港群聚案不同，而9日出現的新北樹林移工群聚、新北新店兄妹案例、新北汐止手搖飲員工案例，還有8日出現的新北板橋一家四口群聚案，「你看地理關係，是不是有一種從南到北延伸的感覺？」

沈政男更分析，看到高雄家庭過年聚餐群聚案，10日也新增了其他案例，還有屏東跨縣市旅遊家庭群聚，「注意了，是不是也有高雄足跡？還有，是不是也有新北足跡？這要告訴我們什麼？今天（指10日）出現的這幾起群聚，恐怕有連帶關係！而共同交集就是高雄。」

沈政男判斷，「高雄應該是這一波群聚的起點，而且可能是出現了新的感染源（不同於港區群聚），然後傳給了其他縣市。」因為在上述的群聚案中，高雄確診者是最早出現症狀的，當然這只是他的個人猜測，詳細狀況還是需要經過基因定序來確認。

 
 

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
快訊／高雄命案！廂型車驚見男屍飄異味
獨／恐怖畫面曝！台中男遭砍斷3指　嚇傻站街頭血狂流
掏空2.8億後離職！　富士全錄主管夫妻遭起訴
快訊／有匡列足跡！　台南YMCA會館PCR出爐
快訊／加油要快！　下周汽油估大漲價
快訊／台中街頭喋血！29歲男被開山刀砍斷3指
陳竹音「棄健保、入籍對岸」　陸委會：會註銷她台灣戶籍
網瘋猜《華燈》兇手「是女生」！　英文版翻譯疑露餡
花蓮男空曠路口自撞慘死！　水泥護欄被撞碎
LIVE／台南女學生打兩劑確診2/3就有症狀　市府急尋台鐵3

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喝麥當勞可樂驚見「異物」！內行勸：先別打客訴...大推這招

春節返鄉爆3起「跨縣市家庭群聚」感染源不明！　陳時中也擔心

學員和確診者足跡重疊！　台南YMCA協進會館PCR結果出爐

台美印跨國合作衛星訂情人節發射　將成「太空天氣觀測站」

【廣編】貝瑪央金《水的記憶》沉浸式演唱會

快訊／台南私校女學生「一家三口都確診」！2／3就出現症狀

店家喊情人節「帶老婆+女友=免費」　狂人1招破解：賺翻了

開學防疫大作戰　新竹縣：校內1學生確診全校停課14天

英文作文「理想中的公園」　大考中心曝評分標準與原則

快訊／女高中生確診Ct僅16！曾搭3班台鐵　台南市府急籲民眾採檢

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

喝麥當勞可樂驚見「異物」！內行勸：先別打客訴...大推這招

春節返鄉爆3起「跨縣市家庭群聚」感染源不明！　陳時中也擔心

學員和確診者足跡重疊！　台南YMCA協進會館PCR結果出爐

台美印跨國合作衛星訂情人節發射　將成「太空天氣觀測站」

【廣編】貝瑪央金《水的記憶》沉浸式演唱會

快訊／台南私校女學生「一家三口都確診」！2／3就出現症狀

店家喊情人節「帶老婆+女友=免費」　狂人1招破解：賺翻了

開學防疫大作戰　新竹縣：校內1學生確診全校停課14天

英文作文「理想中的公園」　大考中心曝評分標準與原則

快訊／女高中生確診Ct僅16！曾搭3班台鐵　台南市府急籲民眾採檢

台中砍人恐怖畫面曝！　車被砸男持開山刀回擊...路人嚇傻急躲避

「愛的迫降」尬上大樂透、威力彩！　玄彬、孫藝真姓名筆劃數超夯

快訊／高雄驚傳命案！廂型車內有男屍飄異味　路人直擊嚇破膽

台灣宅配通搶攻寒假動漫商機　寄件隨箱送零嘴好禮

三星Tab S8 Ultra超大尺寸螢幕登場！15日開放預購　售價42,990元

「徐州8孩母」最新畫面曝！淪性奴24年　被救出卻哀求：放我走吧

東港3處科技執法取締交通違規　中正路中山路分居一二名

湖人沒能擺脫「衛少」卡在首輪籤　總管回應沒補強：我們很積極

台南新增1名確診者足跡　教育局說明校園防疫整備及因應師生確診規範與作為

黑熊闖入家中！男「保護家人」意外射殺兄弟　愧疚自轟身亡

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

即／台南私校女學生確診！Ct值僅16

跑山女神邪惡視角「UU超晃」　18秒影片曝光

台中正妹修手機螢幕！私人照片被看「4分鐘」氣炸

快訊／台南私校生確診　YMCA緊急停課2天

可不可手搖妹「過年上6天班」還染疫！網心疼

兩千萬全新透天厝店面拿來開鹹酥雞

摩鐵驚見「黑色扶手」清潔阿姨嚇傻　網看高度：不科學

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

更多熱門

相關新聞

即／高雄各國小2月底前畢旅暫緩

即／高雄各國小2月底前畢旅暫緩

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連增加，今指揮中心宣布新增37例，其中有5例在高雄。高雄市長陳其邁10日下午召開防疫記者會說明最新疫情狀況，宣布高雄市國小2/11預防性停課，延後至2/14開學。因應疫情停課期間，家長可請防疫照顧假。另外，國中、高中維持2/11開學。

陳其邁宣布：高雄市國小2/11預防性停課

陳其邁宣布：高雄市國小2/11預防性停課

即／高雄又+5！最新確診足跡公布

即／高雄又+5！最新確診足跡公布

高雄確診童1天2聚餐　家族採檢結果曝

高雄確診童1天2聚餐　家族採檢結果曝

10歲童確診！高雄週五如期開學

10歲童確診！高雄週五如期開學

關鍵字：

高雄確診高雄疫情

讀者迴響

熱門新聞

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

媽寶男「母子共浴」喊超爽！女友看呆了

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

最愛已讀不回　不愛回訊息星座Top4

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

孫藝真懷孕趕進度？　友人洩3月結婚原因

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面