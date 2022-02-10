天冷竟燒炭取暖！苗栗天兵夫妻「緊閉門窗」險送命

▲大千醫院表示，一氧化碳中毒時，須及時接受治療，以防後遺症發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市一對60多歲的陳姓夫婦，因寒流來襲，竟異想天開在房間燒炭取暖，由於門窗緊閉導致室內通風不佳，兩人陸續出現頭暈、頭痛、噁心等症狀，才驚覺狀況不對趕緊就醫。經醫師檢查確認為一氧化碳中毒，經高壓氧治療後，夫婦倆的不適症狀才得以改善。

大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，由於冬天天氣寒冷，民眾常使用取暖設備或加溫工具來增加暖度，加上屋內大多呈現門窗緊閉的狀態，這時若使用燒炭取暖的方式，容易使室內一氧化碳濃度變高、氧氣不足，造成一氧化碳中毒。因此，建議民眾天冷時務必要使用檢驗合格的電暖器或暖暖包等物品，千萬不可貿然以燒炭方式取暖。

蔡建宗進一步表示，由於一氧化碳是無色無味的氣體，侵入人體時不易被察覺，且一氧化碳與血液中的血紅素結合力高，造成血紅素無法攜帶氧氣而導致缺氧。一氧化碳中毒時，輕則頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、視力模糊，嚴重時會導致呼吸脈搏加快、語言及意識障礙、重度昏迷等。如未即時接受治療，可能導致缺氧性腦病變，或在意識恢復後，發生智能減退、大小便失禁、表情呆滯、肢體異常或僵硬等遲發性神經後遺症。

因此，大千醫院提醒民眾，除了避免於室內燒炭取暖之外，使用熱水器時也要特別留意，不可安裝在室內、要定期檢修排風系統、保持良好通風，如此才能避免一氧化碳中毒事件發生。

►四寶爸抽菸引氣爆！火調員與房東是同學「慘了」 屋主怒：胡扯