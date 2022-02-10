　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天冷竟燒炭取暖！苗栗天兵夫妻「緊閉門窗」險送命

▲大千醫院表示，一氧化碳中毒時，須及時接受治療，以防後遺症發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲大千醫院表示，一氧化碳中毒時，須及時接受治療，以防後遺症發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市一對60多歲的陳姓夫婦，因寒流來襲，竟異想天開在房間燒炭取暖，由於門窗緊閉導致室內通風不佳，兩人陸續出現頭暈、頭痛、噁心等症狀，才驚覺狀況不對趕緊就醫。經醫師檢查確認為一氧化碳中毒，經高壓氧治療後，夫婦倆的不適症狀才得以改善。

大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，由於冬天天氣寒冷，民眾常使用取暖設備或加溫工具來增加暖度，加上屋內大多呈現門窗緊閉的狀態，這時若使用燒炭取暖的方式，容易使室內一氧化碳濃度變高、氧氣不足，造成一氧化碳中毒。因此，建議民眾天冷時務必要使用檢驗合格的電暖器或暖暖包等物品，千萬不可貿然以燒炭方式取暖。

蔡建宗進一步表示，由於一氧化碳是無色無味的氣體，侵入人體時不易被察覺，且一氧化碳與血液中的血紅素結合力高，造成血紅素無法攜帶氧氣而導致缺氧。一氧化碳中毒時，輕則頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、視力模糊，嚴重時會導致呼吸脈搏加快、語言及意識障礙、重度昏迷等。如未即時接受治療，可能導致缺氧性腦病變，或在意識恢復後，發生智能減退、大小便失禁、表情呆滯、肢體異常或僵硬等遲發性神經後遺症。

因此，大千醫院提醒民眾，除了避免於室內燒炭取暖之外，使用熱水器時也要特別留意，不可安裝在室內、要定期檢修排風系統、保持良好通風，如此才能避免一氧化碳中毒事件發生。

►四寶爸抽菸引氣爆！火調員與房東是同學「慘了」　屋主怒：胡扯

ET快訊
1女8男新竹泡溫泉！　小鮮肉「水下1動作」太驚人
搶停車位！2女街頭格鬥開打　她慘被壓地猛灌
北市擴大採檢　勤業眾信2924人結果出爐
「可不可」女店員感染源不明　汐止中興店公告停業14天
快訊／「可不可」手搖飲員工Ct值21　這7天有上班
桃猿公布6位啦啦隊練習生！她穿高衩泳裝辣翻　自帶61萬IG粉
快訊／北市最新足跡　曾去大同區、信義區藥局診所

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

PCR陽性竟「搭機輸出」　陸女返台遭緝捕調查結果出爐

22歲長腿女警敏銳度超高　從警16天就查獲失蹤男

天冷竟燒炭取暖！苗栗天兵夫妻「緊閉門窗」險送命

台中科技女收「+46」簡訊　按指示輸入信用卡號...秒噴5位數慘了

何歡喜團隊恐嚇信+1　立委李德維收到「丟了」...看新聞才報警

阿伯出事了！打籃球突昏迷摔地　警消CPR救命…醫院躺11天康復

大媽盃擂台戰！爭車位街頭對打　媽肉身擋車...10歲女兒擋車牌

禁航區玩遙控飛機挨罰30萬　海歸男稱不知情法官打臉

娃娃機驚見「魯夫手臂」撈公仔　台主喊離譜報警活逮

加盟「甘蔗の媽媽」月入百萬　另開「甘蔗渣男」收入砍半判賠40萬

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

法鬥犬開心狂奔越水溝找媽　沒踩穩慘墜落秒呆：我在哪

PCR陽性竟「搭機輸出」　陸女返台遭緝捕調查結果出爐

22歲長腿女警敏銳度超高　從警16天就查獲失蹤男

天冷竟燒炭取暖！苗栗天兵夫妻「緊閉門窗」險送命

台中科技女收「+46」簡訊　按指示輸入信用卡號...秒噴5位數慘了

何歡喜團隊恐嚇信+1　立委李德維收到「丟了」...看新聞才報警

阿伯出事了！打籃球突昏迷摔地　警消CPR救命…醫院躺11天康復

大媽盃擂台戰！爭車位街頭對打　媽肉身擋車...10歲女兒擋車牌

禁航區玩遙控飛機挨罰30萬　海歸男稱不知情法官打臉

娃娃機驚見「魯夫手臂」撈公仔　台主喊離譜報警活逮

加盟「甘蔗の媽媽」月入百萬　另開「甘蔗渣男」收入砍半判賠40萬

跳出人類史上首個「4週半跳」　羽生結弦獲國際認證

36款菜色無限續點！寒舍食譜再推吃到飽活動　只到4月底

跟進北北桃　盧秀燕宣布台中以下校園「1人確診全校停課14天」

郭俊麟有望開季一軍！丘總暖心設想　陳鴻文、曾峻岳定位不變

使喚男友媽手洗內褲！嬌嬌女「惹眾怒行徑」讓她開譙　兩老還護航

滿嘴芋泥太幸福！隱身台中「稻草芋頭」　外皮酥脆卡滋晚來買不到

台北信義驚現「320公分ATM」！　峮峮挑戰鈔票一把抓

太浪漫！情人節限定「紅玫瑰蛋糕、愛心千層」限量開賣

3天看診263人！屏東復健科女醫染疫　緊急匡列217人隔離採檢

韓爆紅超罪惡「奶油雪糕」！整根金黃色　濃郁香氣停不下來

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

社會熱門新聞

快訊／台中男太陽穴中彈　警消到場已死亡

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

人夫驚覺2歲女根本不像他！一驗DNA綠炸

警除夕弄獅鬧風波　上級頻查勤基層反彈

棉被裡放屁害腦傷　密室凌辱性侵女友24hrs

明金成驟逝　生前曾出現兩大警訊

消費滿200才能買！雜糧行貼「購蛋權」惹火民眾

媽祖遶境完偷吃同事妻　車震男下場曝

即／邰智源遭「侵犯肖像權」　莫名代言生髮皂

女三寶騎車自摔！怒譙警察臨檢放三角錐

女移工突遭上銬帶走！惡警亂抓人下場曝

酒後找代駕還是出車禍　賓士車主抓狂

調查局前副處長初一泡湯猝逝　同仁震驚

72歲嬤轉彎詭衝停車場　10秒連毀9車

更多熱門

相關新聞

天冷緊閉門窗小心中毒　台中補助遷移熱水器

天冷緊閉門窗小心中毒　台中補助遷移熱水器

天冷民眾在家習慣將門窗緊閉，但這也容易發生一氧化碳中毒，台中醫院日前就收治一對同房室友，2人昏睡10多個小時，經送醫搶救，2人血中一氧化碳濃度超出正常值20倍。消防局強調，持續推動「補助一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換」計畫，111年度可補助1320戶，每戶最高補助3000元。

防範一氧化碳中毒　彰化熱水器補助最高12,000元

防範一氧化碳中毒　彰化熱水器補助最高12,000元

一家三口烤完肉「炭火移室內」取暖　結果全中毒

一家三口烤完肉「炭火移室內」取暖　結果全中毒

一氧化碳日　消防局以熱水器教你安全

一氧化碳日　消防局以熱水器教你安全

深夜一氧化碳外洩　一家5口3人送醫

深夜一氧化碳外洩　一家5口3人送醫

關鍵字：

燒炭一氧化碳險死

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面