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春節開車注意！「區間測速」陸續重啟　全台45處位置出爐

▲萬里隧道,區間測速。（圖／記者郭世賢攝）

▲區間測速資安疑慮有解，最快過年前全面重啟。（圖／記者郭世賢攝）

記者李宜秦／台北報導

全台共45處設有區間測速，包括蘇花改、台61線、南迴公路等路段，去年遭踢爆區間測速設備為中國製且有資安疑慮，前交通部長林佳龍下令暫停使用。交通部表示，目前已定案將採用合乎標準的影像系統，廠商檢驗後即可重啟，一月起已陸續重啟區間測速。

全台包括蘇花改、台61線、南迴公路等處逾30處路段多設有區間測速，去年四月間民眾反映北上行經西濱快速道路彰化路段時遭區間測速舉發違規，但質疑其精確性，之後亦有民眾踢爆區間測速設備攝影機為中國製，有資安疑慮，隨後由時任交通部長林佳龍下令暫停使用。

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▲▼區間測速設備清冊。（圖／交通部）

▲▼區間測速設備清冊。（圖／交通部）

▲區間測速設備清冊。點圖可放大。（圖／交通部）

交通部參事吳木富表示，為減少資安疑慮，區間測速所使用的網路攝影機，資料傳輸應符合經濟部工業局選任的物聯網資安認驗證制度推動暨認證機構，所公布產業標準「影像監控系統資安標準－第一步：一般要求」：「5.2.2.2產品所收集之遙測資料應告知使用者，且未告知之遙測資料不應被收集」之規範，經全國認證基金會認證之第三方資安實驗室進行檢測通過。

吳木富表示，使用單位只要通過認證檢驗，就可恢復執法，共計9單位可進行檢驗作業，交通部已發出公文，希望重啟速度可以越快越好，有望在過年前全面重啟45處區間測速。

新北市已於1月20日宣布，從1月24日起恢復區間測速執法，優先實施路段為「新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2-32.2K」，其中北宜公路分析近10年事故數據，26.2-32.2K事故發生較多，將規劃該段優先實施，其他路段易超速肇事地點，則以固定式及移動式測速照相加強速度管理。

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