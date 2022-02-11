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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強下一步「只能選高雄」　黃暐瀚提三理由：誰敢說他空降？

▲第二場公投綁大選公投意見發表會，正方代表羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強宣布不競選連日，近日更展開400公里苦行為四大公投謝票，受到許多支持者的鼓勵。對此，資深媒體人分析羅智強下一步羅智強「只能選高雄」，三個理由為「台北沒得選、桃園沒空間、高雄沒有人！」

黃暐瀚表示指出羅智強只能宣高雄的理由有三；首先黃暐瀚認為第一點是「台北沒得選」，台北蔣萬安年前釋出參選意願之後，形勢上升，現在媒體討論，多是「蔣、陳、黃」三咖督，黨內又不辦初選，加上民調確實小輸蔣萬安，強哥就算有志，也難伸。

第二點，黃暐瀚表示「桃園沒空間」，台北有萬安、桃園選將更是多到爆炸！除了現任三名立委，萬美玲、魯明哲、呂玉玲之外，議長邱奕勝（已宣布不選）、前立委孫大千、陳學聖、吳志揚，能選市長的一隻手數不完，怎麼可能有空間，禮讓一位「空降」的選將？

第三點，黃暐瀚說「高雄沒有人」，因為台北有強將、桃園人爆多，唯獨高雄，找不到人。真的找不到。

黃暐瀚表示，這種「明知不可為，而為之」的精神，羅智強早在24年，就親身實踐過了。1998年，羅智強28歲，他以無黨籍的身份，站在高雄路口日日演講，參選市議員，最後落選，拿下三千票。朋友常開玩笑，說他是「羅三千」，就是紀念當年那個不怕輸的精神。

黃暐瀚也提到，當年為了吸引路人駐足，羅智強請了位女姓友人，拉小提琴，陪他一起演講。這位氣質美女，後來成為智強的老婆，高雄，是羅智強政治的「起點」，誰敢說他是「空降」？

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