快訊／宜蘭18：58規模5.5有感地震！「全台有感」雙北狂晃

記者柯振中／綜合報導
宜蘭縣7日晚間6點58分發生芮氏規模5.5的地震，震央位宜蘭縣府東南方41.9公里處、屬於台灣東部海域、震源深度33.2公里，各地震度最大4級、最小1級，全台有感。
依據氣象局消息，此次地震震央位在北緯24.4度、東經121.96度，芮氏規模5.5，震源深度33.2公里，震央相對位置為宜蘭縣府東南方41.9公里處，位在台灣東部海域。
全台各地震度分別如下：
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：武塔、南澳、澳花、蘇澳、牛鬥
3級：冬山、內城、宜蘭市、大同、南山
2級：頭城、龜山島
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平、太魯閣、西寶
3級：花蓮市、鹽寮
2級：秀林、銅門、水璉、西林、光復、磯崎
1級：紅葉、富里
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、德基
2級：烏石坑、霧峰
1級：臺中市、大甲、梧棲
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山
2級：奧萬大、日月潭、信義鄉、竹山、南投市、玉山、名間
1級：埔里、魚池、國姓
● 新北市地區最大震度3級
3級：新店、新北市
2級：五分山、萬里、五股、淡水
1級：雙溪、三貂角、石門
● 臺北市地區最大震度3級
3級：信義區
2級：木柵、臺北市
1級：陽明山
● 新竹縣地區最大震度3級
3級：關西、竹東
2級：五峰、峨眉、竹北市
● 桃園市地區最大震度3級
3級：桃園市
2級：三光、中壢、新屋
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：斗六市
2級：草嶺、古坑、土庫、麥寮、四湖、水林
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：南庄、鯉魚潭、三義、竹南、苗栗市
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：員林、大城、彰化市
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、民雄、太保市
1級：大埔、義竹
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、成功、海端、利稻、東河、池上、蘭嶼
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、旗山
● 臺南市地區最大震度1級
1級：東山、楠西、善化、佳里、新化、永康、七股
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