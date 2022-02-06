圖書館喝酒被阻女痛罵管理員「破麻」挨告　法官寫千字文勸修心

▲林姓女子在圖書館喝酒遭到圖書管理員制止，竟痛罵圖書管理員是「破麻」挨告妨害名譽，法官寫下千字文苦勸林女修心。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／基隆報導

基隆一名林姓女子不滿其在圖書館喝酒，卻遭到圖書管理員制止，當場對著圖書管理員大罵「破麻」，事後遭圖書管理員怒告妨害名譽。基隆地院簡易庭施姓法官審理後，除依公然侮辱罪，判處林女拘役20日，得易科罰金外，還寫下千字勸世文，勸誡林女從此次得到教訓，「凡事不要只考慮自己，也要為對方考慮...否則因一時情緒失控，硬擠進牢獄世界，苦了自己，為難了別人，最後搞得遍體鱗傷的還是自己，自己何必害自己呢？」

應訊時，林女坦承自己心情不好，有罵「破麻」；而圖書管理員則向檢警表示，林女早就已經不是第一次這樣大鬧圖書館，只是這次比較嚴重，先前也曾多次請警察來處理，但只要警察一到場，林女就會馬上閉嘴，等警察一走，就繼續對著她大罵要她去死等語，讓她每次工作壓力都很大，因此拒絕和林女和解，何況「她態度從來沒有放軟過」，並希望法院可以讓林女得到教訓，讓她知道不可以隨便罵人或罵髒話。

基隆地院審理後，審酌林女在準備程序時的辯詞，其表示她在圖書館喝酒，聽不下去圖書管理員的阻止，於是就下樓大罵管理員，認定林女確實有怒罵圖書管理員，依公然侮辱罪，判處林女拘役20日，得易科罰金。

而審理案件的施姓法官指出，林女因在圖書館裡喝酒，非但不聽圖書管理員的勸阻，執意喝酒，影響公眾利用圖書館權益甚巨，還在公共場合怒罵圖書管理員是「破麻」，損害圖書管理員的名譽，在審理過程中還推翻自己的供詞否認犯行，絲毫不知反省節制自己的言行舉止。

施姓法官也向林女勸戒，「內心生起自我反省，凡事不要只考慮自己，亦要為對方考慮，若人出巧詞，誠以接之，若人出厲詞，婉以答之，若人出謔詞，默以待之，自己不使氣，自然言少，自然心安，且自己真心誠意善待他人者，他人自然會尊重自己，自己怎樣對待他人，他人也會怎樣對待自己，不要總是怨天尤人，不要總是挑別人的毛病，看別人不順眼，不要總想去改變別人，先調整好自己的心態，修好自己的心，自己就不會有想不通的事，否則，因一時情緒失控並硬擠進獄牢世界，苦了自己，為難了別人，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，自己何必害自己呢？」

施姓法官指出，「只有自己想通了一些事，才發現自己所在乎的事是那麼可笑，自己用心甘情願改不好宿習慣性，切勿被自己惡習綁架，後悔會來不及，況是日已過，命亦隨減，自己宜早日做有益大家的事，凡事不要只考慮自己，亦應為別人多想想之同理心，永無惡曜加臨。」

「因此，正邪善惡完全繫在自己這念心之當下抉擇，善惡兩途，一切唯心自召，禍福攸分，夫心起於善，善雖未為，禍已不存；或心起於惡，惡雖未為，福已不存，亦莫輕辱罵小惡，以為無殃，水滴雖微，漸盈大器，罵癮惡習，歷久不亡，小過不改，積足滅身，且防竊癮慾如防逆水之舟，才歇手便向下流，是自己當下一念貪罵癮慾之塞智為昏、變恩為仇、染潔為污，壞了自己的身心健康，更不要在生命盡頭往回看時，來不及救自己，才後悔，為時則晚，是自己宜依本分而遵法度，做錯應勇於認錯，不要一錯再錯，且自願改過從善，所謂轉禍為福也，亦宜避免玉石俱焚，況世界無限大，海闊天空，大家好的雙贏和諧處事方法，則日日平安喜樂，這樣才是對自己好、大家好的人生。」