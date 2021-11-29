上抖音譏噴「可以X你娘嗎」！他嘴秋下場超慘　法官超長勸世文曝光

▲黃男被依法判拘役30日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pexels）

記者林昱萱／基隆報導

一名黃姓男子與一名楊姓男子日前因故起紛爭，而之後黃男就用抖音帳號，辱罵楊男「你現在是三小」、「我可以X你娘嗎？」等言詞，讓楊男氣得提告。對此，法院審理後，依法判黃男拘役30日，得易科罰金，而值得一提的是，法官也說了超長勸世文，要黃男自我反省、找到雙贏互助的辦法。

判決指出，黃男、楊男先前因有紛爭存在尚未解決，黃男竟基於公然侮辱之犯意，登入抖音帳號後，於不特定多數人均得以共見共聞的的網站上，於自己公開頁面中辱罵楊男「你現在是三小？」、「我可以X你娘嗎？」、「你媽要不要讓我師傅X好玩的？」等足以貶損對方社會評價、人格尊嚴之言論。

黃男對於犯行坦承不諱，且又有截圖等足以佐證，案件事證明確，因此其犯行勘予認定。對此，法官認為，黃男僅因兩人之間有細故糾紛，進而發生齟齬，就恣意於公開頁面中以上開辱罵方式損害楊男的名譽，顯然欠缺尊重他人人格法益之觀念，且也未能賠償對方所受之損害，所為實有可議，惟念其犯案後終能坦承犯行、兼衡其犯罪動機、目的、手段、且涉及楊男的母親之辱罵內容、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯公然侮辱罪，判處他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

另外，法官也苦口婆心勸誡黃男，「內心生起自我反省，凡事不要只考慮自己，亦要為對方考慮，若人出巧詞，誠以接之，若人出厲詞，婉以答之，若人出謔詞，默以待之，自己不使氣，自然言少，自然心安，且自己真心誠意善待他人者，他人自然會尊重自己，自己怎樣對待他人，他人也會怎樣對待自己，不要總是怨天尤人，不要總是挑別人的毛病，看別人不順眼，不要總想去改變別人，先調整好自己的心態，修好自己的心，自己就不會有想不通的事，否則，因一時情緒失控並硬擠進獄牢世界，苦了自己，為難了別人，最後搞的遍體鱗傷的還是自己，自己何必害自己呢？」

法官還說，「因此，自己想通了一些事，才發現自己所在乎的事是那麼可笑，自己用心甘情願改不好宿習慣性，切勿被自己惡習綁架，後悔會來不及，況是日已過，命亦隨減，自己宜早日做有益大家的事，且遠親不如近鄰，同業雖競爭但大家和氣生財，避免玉石俱焚，各退一步，海闊天空，世界無限大，這樣才是對自己好、大家好的雙贏互助大家有錢賺之和諧處事方法。」