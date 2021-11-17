　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

反霸凌／小五女生狂飆髒話　她嘆若不阻止會讓霸凌萌芽

▲兒童,哭泣,性侵,家暴,女童。（圖／CFP）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當看到路上有孩子陷入霸凌危機，您會選擇快步離開，還是拔刀相助呢？

那天接女兒DAHLIA放學，在等過馬路的時候，突然後方傳來一陣騷動，我轉過頭一看，有位穿著某國小制服的小個子女生，正拼命操著國罵，像機關槍射擊那樣，對著路人及空氣狂飆：「XXXXX，X林娘！」而且語氣超大聲、超驚悚、超級連珠炮，如果不是穿著學校服裝，說是精神錯亂的病患也不為過。

我看到有2位較高大的女同學，朝她那邊走過去，還從胳臂下方，一把架起她，便擔心她是不是被霸凌，想要出手相助，沒想到，那位小個子女生，直接對著我喊：「X，看三小！」原來是把髒話當玩笑，朝路人拼命噴。

通常這樣的態度，如果沒有適時制止，那上了國中以後，有9成9的機率會走向2種發展，第一個，小個子成為帶頭霸凌的人，第二個，因為她嘴太壞，可能會遭到其他同學霸凌，所以我決定介入，把她們拍下並紀錄學號後，化身士官長大喊：「誒！對路人罵髒話是什麼意思？」

根據我女兒的說法，我不罵人的時候，看起來很溫柔，但其實脾氣很硬，罵起人來超兇（笑），於是這三個孩子，頓時對我立正站好，小個子女生發話：「又不是對妳說。」我：「對別人說也不行啊！」她們邊轉身快步離開、邊繼續說：「X，X林娘，就是說妳看三小啦！」

乍看之下，這3個孩子好像不以為意，但對女兒來說，就是活生生看到一個本來氣焰張狂、在欺負別人的人，被別人反擊後，夾著尾巴跑掉的實境教材。我告誡女兒：「所以，碰到事情是不是要反擊？妳沒看到她們差異好大，本來這麼囂張，被我一罵就縮了，而且妳相信嗎？她們以後一定會記得這件事，不敢隨便在路上罵人髒話。」

我也感嘆，究竟是什麼樣的家庭，會養出這樣的孩子？其實我不完全抗拒「罵髒話」這件事，大家也知道，學語言的時候，最好學習又可以快速上手的，就是髒話，若碰到適當的場合，髒話也能成為拉近距離的社交工具！但，絕對不能對路人隨便噴，那是有法律責任的！

我想，她們都10歲了，這嚴重性不可不知啊！就拿了學號去反映，雖然不知道學校是否有跟家長連絡？或是處理到哪種程度？但我相信，就算只有一點點，也會讓孩子產生警惕，知道「不是想做什麼，都可以任意而為！」

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
女星打第2劑疫苗「發癢流膿」　網一看鮮紅手背嚇傻
雙煞砍人案刀客無保請回　被害人控有藏鏡人
出生注定當女神！3生肖擁「鳳凰命」中年魅力更旺
參加婚禮竟成半裸女屍！她疑遭「多男性侵」廁所斷氣
正妹主播懷孕了！激動曝「去年今天第一胎流產」
女星節目「薄紗遮腿根」　露白色物體疑走光急澄清

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

戰火下的母愛／如果注定逃不了　請你把我的孩子帶走！

「不跑步就沒分數…」論體弱孩子夾在同儕與疾病之間的兩難！

家裡重女輕男是什麼感覺？　她：我就是世界的中心！

買變頻冷氣還要做這4件事，瞬間讓電費從5千降到2千！

反霸凌／小五女生狂飆髒話　她嘆若不阻止會讓霸凌萌芽

必看！店員老往小孩那側上菜？　兒童外食安全4點守則

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

反霸凌／小五女生狂飆髒話　她嘆若不阻止會讓霸凌萌芽

必看！店員老往小孩那側上菜？　兒童外食安全4點守則

豪取17勝生涯年　布雷克：回頭看有點瘋狂

俄羅斯英雄成為首位「太空特派記者」　塔斯社將在太空站設立支部

2022投資該如何布局？施羅德10大預測　點名必買金融、能源股

佳世達毛利率五年提升2.8個百分點　前3季EPS 3.72元創近10年新高

華南期貨2022美腿桌曆外流！「7美姬」全脫了　男客戶私訊塞爆

抖音認識工程師4個月　她「被騙30次」噴光1500萬！家人氣炸

雙煞砍人案刀客無保請回　被害人控有藏鏡人哀「只能活恐懼中」

佳世達董座陳其宏：市場B2C需求降低　估明年上半年可能景氣反轉

旺宏獲國家職安衛生企業標竿獎　吳敏求：打造安全職場環境是企業責任

桃園中路三號、四號兩社宅　籌設社宅電商及職人微創培育基地

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

親子熱門新聞

外食安全／店員老往小孩那側上菜

醫生，我的小孩大便裡怎會有血？

新手媽必看！PPSU還是玻璃？

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

沒生病卻拉肚子　原來和奶粉沖泡有關

做B超時塗在腹部涼涼的東西是？

衣服沾到殘膠摳不掉　簡單1招立馬搞定！

父「報失蹤」尋她　家暴受害者哭

妻愛上法國帥哥　夫傳真：放浪形駭吧

牆壁被孩子亂塗鴉　一招清除蠟筆痕

白肉底生黑糖娃！新生兒膚色黑是因為...

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

更多熱門

相關新聞

新北動保處推廣生命教育　三芝國中師生為愛風雨無阻

新北動保處推廣生命教育　三芝國中師生為愛風雨無阻

新北市政府動保處提供各級中小學校師生優質教育服務學習環境，三芝國中輔導組長王筑筠10月22日帶領學童，前往三芝動物之家進行親身體驗生命教育參訪課程，駐區獸醫謝弘斌全程陪同示範教學，循序講解動物保護法簡介、流浪動物之家收容環境設施，讓毛寶貝和孩童們拉近了彼此間距離程。

外食安全／店員老往小孩那側上菜

外食安全／店員老往小孩那側上菜

「女排甜心」衰到爆！姊姊膝蓋舊傷復發

「女排甜心」衰到爆！姊姊膝蓋舊傷復發

2021黑琵親子輕旅行活動

2021黑琵親子輕旅行活動

南台別院親子彩繪燈籠賽

南台別院親子彩繪燈籠賽

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教霸凌

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

即／孫道存今晨癌逝！北監回應了

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

竹聯雙煞開山刀砍人畫面曝光

孫道存7段情史！　生前娶回小32歲「國中同學女兒」

即／孫道存今晨癌逝！享壽72歲

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

連千毅出庭求饒「真實月收入曝光」臉超腫

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面