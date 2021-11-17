反霸凌／小五女生狂飆髒話　她嘆若不阻止會讓霸凌萌芽

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當看到路上有孩子陷入霸凌危機，您會選擇快步離開，還是拔刀相助呢？

那天接女兒DAHLIA放學，在等過馬路的時候，突然後方傳來一陣騷動，我轉過頭一看，有位穿著某國小制服的小個子女生，正拼命操著國罵，像機關槍射擊那樣，對著路人及空氣狂飆：「XXXXX，X林娘！」而且語氣超大聲、超驚悚、超級連珠炮，如果不是穿著學校服裝，說是精神錯亂的病患也不為過。

我看到有2位較高大的女同學，朝她那邊走過去，還從胳臂下方，一把架起她，便擔心她是不是被霸凌，想要出手相助，沒想到，那位小個子女生，直接對著我喊：「X，看三小！」原來是把髒話當玩笑，朝路人拼命噴。

通常這樣的態度，如果沒有適時制止，那上了國中以後，有9成9的機率會走向2種發展，第一個，小個子成為帶頭霸凌的人，第二個，因為她嘴太壞，可能會遭到其他同學霸凌，所以我決定介入，把她們拍下並紀錄學號後，化身士官長大喊：「誒！對路人罵髒話是什麼意思？」

根據我女兒的說法，我不罵人的時候，看起來很溫柔，但其實脾氣很硬，罵起人來超兇（笑），於是這三個孩子，頓時對我立正站好，小個子女生發話：「又不是對妳說。」我：「對別人說也不行啊！」她們邊轉身快步離開、邊繼續說：「X，X林娘，就是說妳看三小啦！」

乍看之下，這3個孩子好像不以為意，但對女兒來說，就是活生生看到一個本來氣焰張狂、在欺負別人的人，被別人反擊後，夾著尾巴跑掉的實境教材。我告誡女兒：「所以，碰到事情是不是要反擊？妳沒看到她們差異好大，本來這麼囂張，被我一罵就縮了，而且妳相信嗎？她們以後一定會記得這件事，不敢隨便在路上罵人髒話。」

我也感嘆，究竟是什麼樣的家庭，會養出這樣的孩子？其實我不完全抗拒「罵髒話」這件事，大家也知道，學語言的時候，最好學習又可以快速上手的，就是髒話，若碰到適當的場合，髒話也能成為拉近距離的社交工具！但，絕對不能對路人隨便噴，那是有法律責任的！

我想，她們都10歲了，這嚴重性不可不知啊！就拿了學號去反映，雖然不知道學校是否有跟家長連絡？或是處理到哪種程度？但我相信，就算只有一點點，也會讓孩子產生警惕，知道「不是想做什麼，都可以任意而為！」

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。