第22期明午截止！預約達127.8萬人　莫德納只剩5.8萬人份

▲莫德納疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

第22期疫苗昨起分三階段預約，明天中午將截止。中央流行疫情指揮中心今（10）日傍晚公布最新預約數字，到下午5點為止累積127.8萬人完成預約，預約率超過8成，當中莫德納最搶手，預約率達到9成2，目前僅剩下5.8萬人份可預約。

1922平台9日上午10點開放第22期疫苗預約，符合「已完整接種兩劑疫苗滿12週且滿18歲以上」者，可依年齡3階段分流至平台預約追加劑，並於2/14開始施打，符合資格人數達到727萬人。

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根據指揮中心數據，本次總計準備156萬人次量能提供接種，當中莫德納提供最多達到83萬劑，接著BNT提供58萬劑，高端提供11萬劑，AZ提供2.7萬劑。

指揮中心傍晚公布，從昨天上午10點到今天下午5點為止，累積127.8萬人完成預約，預約率超過8成，當中莫德納最搶手，已經有77.5萬人預約，預約率達到9成2，換言之，目前僅剩下5.8萬人份莫德納可預約；預約排行第二是BNT，有43.9萬人，接著是高端5.5萬人預約。

指揮中心發言人莊人祥今天下午也提供莫德納預約還未滿9成縣市，包含台北市、嘉義縣市、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣等，可盡快上網預約。

►1922預約第3劑請點這

▲第22期疫苗預約說明。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月14日至2月20日。

二、符合資格對象：2021年11月28日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/2/20(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：2月9日上午10時至2月11日中午12時。

(二)50歲-64歲：2月9日中午12時至2月11日中午12時。

(三)18歲-49歲：2月9日下午2時至2月11日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於2月8日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。已於指定合約醫療院所完成預約的民眾，依原預約時段施打，無需再於1922重複預約。

【補充說明】

2/9 10:00-2/11 12:00 第22期追加劑預約狀況 (截至2/10 17:00)

已完成預約人數：1,278,614人

各廠牌預約人數

AZ預約人數：8,928人

BNT預約人數：439,198人

Moderna預約人數：775,090人

高端預約人數：55,398人