女員工確診「感染源不明」！可不可汐止中興店急發公告：停業14天

▲可不可熟成紅茶汐止中興店女員工確診。（圖／翻攝可不可熟成紅茶汐止中興店臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布本土確診個案新增37例，其中，有1例案19492是20多歲女性，為汐止區某間手搖飲料店的員工，雖打過2劑BNT仍遭感染，且來源不明，據了解該案自2月3日起就有相關症狀，Ct值僅21。稍早，新北市衛生局公布該手搖飲店為知名「可不可熟成紅茶」，女員工就職門市則先在粉專發出最新停業公告，業者也證實消息。

可不可熟成紅茶汐止中興店於臉書粉專發出最新公告表示：「為配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，2022年2月10日至2022年2月23日暫停營業14天，停業期間將全面進行清消，造成不便敬請見諒。」對此，業者也作出最新回應，證實有員工確診，目前該店所有員工因爲都有相關接觸，故全數在家自主隔離14天，也皆已做完PCR檢測，門市部分即起則停業14天。

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▲手搖店女員工足跡。（圖／新北市府提供）

另，新北市衛生局也公開該手搖店員（案19492）足跡表，涵蓋711、萊爾富、麥當勞、全聯、屈臣氏等，目前匡列個案居住新北市接觸者12人居家隔離進行採檢，相關足跡通知清消，感染源持續疫調中。