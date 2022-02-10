快訊／屏東+3「11處確診足跡曝光」！全聯、黃昏市場、補習班

記者陳羿妏／屏東報導

屏東縣潮州鎮潮榮聯合診所今（10日）出現3例確診個案。稍早屏東縣府召開記者會公布個案足跡，其中1/30-2/2自駕台中市探親、2/2-2/3自駕到苗栗縣旅遊、2/5到高雄聚餐，另外還有全聯潮洲公園店、大埔鐵板燒、潮州黃昏市場、立群補習班、胖匠守作料理等地點；並表示，目前已匡列109人居家隔離、108人自主健康管理。

另外，縣府也公布高雄市確診者（案19435）的足跡，其中包含阿利海產、肥春號等地點，另匡列40人採檢、進行自主健康管理。