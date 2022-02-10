為了狗狗大小便...2女拉扯倒地互告　女飼主判拘50天

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

為了狗雙方大打出手，吃上官司！洪女以為陳女的愛犬要在自家車庫前尿尿大便，上前制止，被對方誤認為要出手毆打牠，為了護犬，女飼主拿起金屬鍊頭牽繩揮甩、雙方上演拉扯戰跌倒在地，各自提出告訴。彰化地院審結，洪女無罪、陳女犯傷害罪，處拘役50日，可易科罰金，也駁回陳女提出180萬元民事求償。

案發於2020年8月17日19時50分許，依據判決書內容指出，洪女說，「陳女遛狗在我家前大便，狗還沒大便我就跟她說你不要讓狗在我們家門口大便，她手拿著狗繩都不理我，狗也沒有綁住的，然後我看到狗把腿抬起準備要大便時，我就趕快去把三角錐拿走，被告以為我要打她的狗，結果就拿繩子一直在抽我，狗鍊有鐵頭，然後又推倒我家盆栽…我當時被她壓在地上」。洪女因此受有右前臂挫傷併瘀腫、左上臂挫傷併瘀腫、右手食指挫傷，及右大腿挫傷併擦傷等傷害。

陳女向法官坦承與洪女發生肢體衝突，惟否認有任何傷害犯行，辯稱，「我當天去遛狗經過洪玉芳家，我的狗有去聞三角錐，但不是要停下來尿尿，洪她是直接用腳踢狗脖子和頭，我的小狗嚇到整個掙脫、跑掉，我去擋的時候，洪用兩隻手掐住我的脖子，又抓著我頭髮讓我跌倒，我跌倒時摔到盆栽」，陳女也提出診斷書，認為洪女毀謗她導致她名譽受損，向對方索賠180萬。

雙方各執一詞，均指是對方先動手施暴，自己才實施正當防衛，法官也傳喚洪女丈夫及員警，經過彰化地院審理後，認陳女受有上述傷害，應是洪女在行使正當防衛的過程中，徒手推、抓，或雙方拉扯中倒地時碰到盆栽等物品所造成，法官審酌，洪女所受身體上之傷害雖非甚嚴重，惟當場心理上感受之驚懼、受辱，洪女無罪、陳女犯傷害罪，處拘役50日，可改易科罰金，駁回民事求償聲請。